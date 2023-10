Ende der Unterstützung: Wie läuft es an der Gräfenauschule?

per Mail teilen

In der Gräfenauschule in Ludwigshafen müssen 40 Kinder die erste Klasse wiederholen. Deshalb unterstützen Studierende der Uni Landau die Klassenlehrerinnen und -lehrer. Allerdings nur noch bis zu den Herbstferien. Danach sind die Lehrkräfte wieder auf sich gestellt. Was hat die vorübergehende Doppelbesetzung gebracht?