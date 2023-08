Cäsars Brücke in Vulkaneifel gefunden?

Das ist mehr als spannend: In der Vulkaneifel sorgt eine archäologische Ausgrabung für Aufsehen. Seit Anfang August wird bei Duppach (Landkreis Vulkaneifel) wieder an einer römischen Straße von Köln nach Trier gegraben. Dabei hat man sehr alte Holzpfeiler entdeckt - ein Hinweis auf die vermutlich älteste bisher gefundene römische Brücke in Deutschland.

Klar ist, dass es eine Brücke über ein stehendes Gewässer war, also über einen Sumpf. "Und wenn wir die Datierung ernstnehmen - 53 vor Christus - dann ist es die älteste römische Brücke in Deutschland", sagt Peter Henrich, Archäologe beim Landesmuseum Trier. Aber damit nicht genug.

Wo liegt Cäsars Brücke in Deutschland?

"Jeder hat Cäsars Brücke immer am Rhein gesucht, aber Cäsars Brücke liegt am Oosbach", so Henrich. Also bei Duppach. Das Gebiet ist Forschern schon seit einhundert Jahren bekannt und es wurden dort bereits viele Entdeckungen gemacht.

Die gefundenen Pfähle haben mehr als zwei Jahrtausende in der Erde überdauert. Auch dank der Tatsache, dass es im Boden eine wasserführende Schicht gibt. Den Experten zufolge hält sich Holz nämlich nur gut unter Luftabschluss und im feuchten Milieu.

Die Ausgrabungen in Duppach sollen noch bis zum 9. September weiterlaufen - wer weiß, welche Römerspuren dort noch freigelegt werden.