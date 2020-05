Die neuste Änderung der Corona-Verordnung betrifft auch Gottesdienste. In Rheinland-Pfalz darf ab diesem Sonntag wieder gemeinsam gefeiert werden - unter strengen Voraussetzungen. Die Landeskirchen begrüßen die Entscheidung.

In der aktualisierten Verordnung sind zwar weiterhin "Zusammenkünfte von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen und Synagogen" untersagt, jedoch ist "die stille Einkehr in Gotteshäusern oder Gebetsräumen" wieder erlaubt. Dazu zählen auch Gottesdienste mit höchstens einem Teilnehmer je zehn Quadratmeter Grundfläche.

Die Gemeinden müssen Vorkehrungen treffen, dass Infektionsketten für die Dauer von 21 Tagen vollständig nachvollzogen werden können. Dazu kommt, dass die allgemeine Kontaktbeschränkung auch während Messen weiter bestehen bleibt. Die Verantwortlichen der Landeskirchen begrüßen die Entscheidung trotz der Einschränkungen.

Evangelische Kirche will behutsames und abgesprochenes Vorgehen

Die Evangelische Kirche der Pfalz erklärte am Freitagmorgen, ob bereits am 3. Mai oder an einem der kommenden Sonntage Gottesdienste gefeiert würden, entschieden nach der von der Landeskirche erlassenen Richtlinie die jeweiligen Vorstände der Kirchengemeinden. Zu den Vorgaben zähle, dass Mitarbeiter der Gemeinde für einen geordneten Einlass und die Einhaltung einer maximalen Besucherzahl Verantwortung tragen. Bei großer Nachfrage können die Gemeinden in zeitlichem Abstand einen zweiten Gottesdienst anbieten.

Der Trierer Generalvikar Ulrich von Plettenberg spricht sich für ein behutsames und gut abgesprochenes Vorgehen aus, das von möglichst vielen Menschen mitgetragen werde. "Unsere Hauptsorge sollte darauf ausgerichtet sein, dass die Freude am Gottesdienst und die Sorge um die Gesundheit aller in einem guten Gleichgewicht stehen", sagte der Generalvikar. Mit ihrem Schutzkonzept "Schritt für Schritt" seien die Voraussetzungen für die besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes erfüllt.

Auf Gesang und Blasinstrumente soll verzichtet werden

Bereits am Mittwoch hatte die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), zu der Rheinhessen und der Westerwald gehören, ihren 1.100 Gemeinden Grundsätze für ein Infektionsschutz-Konzept zugeschickt. Leitgedanke des mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmten Konzepts sei, Abstand zu halten und in überschaubaren Gruppen zu feiern, teilte die EKHN in Darmstadt mit. Gottesdienstbesucher sollen einen Mund-Nase-Schutz tragen und in der Kirche einen Mindestabstand von 1,5 Metern, besser zwei Metern zum Nachbarn einhalten. Gesangbücher dürfen nicht ausgeteilt werden, Texte sollen als Blätter verteilt oder an die Wand projiziert werden. Die Gemeinde soll auf den gewohnten Gesang verzichten, auch Chöre und Bläser sollen nicht mehr auftreten.

Kohlgraf sieht in Regelung eine Notlösung

Das Bistum Mainz veröffentlichte nach dem Treffen von Bund und Ländern ein aktualisiertes umfangreiches Schutzkonzept. Es umfasst insgesamt vierzig Punkte und orientiert sich wie in anderen Bistümern an den Empfehlungen der Deutschen Bischofskonferenz. In der Anordnung empfiehlt der Generalvikar des Bistums Mainz, Udo Markus Bentz, aufgrund des hohen Organisationsbedarfs, frühestens ab der kommenden Woche Gottesdienste zu feiern. Sie würden so gestaltet, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus maximal vermieden werde. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hatte schon vor den Beschlüssen von Bund und Ländern Lockerungen für Gottesdienste begrüßt, angesichts der Einschränkungen zugleich aber von einer Notlösung gesprochen.

Im Bistum Limburg soll Gläubigen eine Möglichkeit angeboten werden, sich am Eingang der Kirche mit Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. Es sei zudem erforderlich, dass Gläubige bis zum Einnehmen der Sitzplätze und ebenso beim Verlassen der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz trügen. Priester und Kommunionhelfer würden sich vor der Spendung der Kommunion die Hände desinfizieren und trügen Mund-Nasen-Schutz. "Den Gläubigen wird die Kommunion dann in angemessenem Abstand und berührungslos gereicht", hieß es. Personen, die Erkältungssymptome oder Fieber haben, dürften nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.