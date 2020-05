Nach mehr als sieben Wochen Corona-Pause werden heute in Rheinland-Pfalz wieder erste öffentliche Gottesdienste gefeiert. Dabei gelten strenge Hygiene- und Schutzvorkehrungen.

Geplant sind unter anderem Messen im Speyerer Dom und im Trierer Dom (jeweils 10 Uhr). Dabei müssten die Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und einen Mindestabstand einhalten, teilten das Bistum Speyer und das Bistum Trier mit.

Im Dom zu Speyer seien maximal 50 Menschen nach vorheriger telefonischer Anmeldung erlaubt, im Trierer Dom ist die Zahl auf 120 begrenzt. Gemeinsames Singen soll aus Hygienegründen ebenso ausfallen wie Händeschütteln beim Friedensgruß.

In der Wallfahrtskirche in Klausen in der Eifel ist am Abend ein Gottesdienst geplant, zu dem auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann erwartet wird.

Gottesdienste unter Auflagen

Rheinland-Pfalz hatte vor wenigen Tagen beschlossen, dass Gottesdienste ab Sonntag wieder unter Auflagen mit Gemeinde gefeiert werden können. Voraussetzung sind entsprechende Schutzkonzepte.

Weiter Gottesdienste im Internet

Zum Bistum Trier gehören knapp 1,4 Millionen Katholiken. Das Bistum übertrage trotz Lockerungen zunächst weiterhin jeden Sonntag einen Gottesdienst im Internet, hieß es. Bis Pfingsten solle das Livestream-Angebot aus verschiedenen Pfarreien kommen.