Nach Einsturz von Hotel: Gottesdienst in Kröv an der Mosel

In Kröv an der Mosel sind nach dem Hotel-Einsturz am Dienstagabend Trauer und Entsetzen immer noch groß. Zwei Menschen sind gestorben. Ein 26-jähriger Familienvater wurde ins künstliche Koma versetzt und kämpft um sein Leben. Im Pfarrgarten in Kröv kamen heute viele Rettungskräfte und Bürger zusammen, um bei einer Andacht inne zu halten.