Wochenende! Zeit, um ein bisschen Sonne und ein bisschen Kraft zu tanken. Hier sind unsere Good News der Woche für Rheinland-Pfalz.



Alba Berlin hilft benachteiligten Kindern

Der größte Basketballverein Deutschlands, Alba Berlin, will Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten einen besseren Zugang zu Sport ermöglichen: In Zusammenarbeit mit der Uni Mainz sollen Projekte in Mainz, Worms und Ludwigshafen gestartet werden. Dabei soll es nicht nur um Basketball gehen.

"Régiolis" soll Pendler entlasten

Zwischen Rheinland-Pfalz und Frankreich sollen ab 2024 mehr Züge fahren. Ein neuer Triebwagen macht’s möglich: Das Modell "Régiolis" funktioniert mit deutschem und französischem Bahn-Stromnetz. Geplant ist, dass die Züge zunächst zwischen Trier und Metz eingesetzt werden, dann zwischen Neustadt an der Weinstraße und Straßburg.

Welterbe-Volunteers im Einsatz

Sie kommen aus Mexiko, Italien, Spanien, Russland und Deutschland und haben alle ein Ziel: das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal auf Vordermann bringen! Die jungen Menschen bessern beispielsweise einen Wanderweg aus, arbeiten an einer Burgruine und sanieren Trockenmauern im Weinberg. Das Ganze machen sie freiwillig, noch bis 21. September.