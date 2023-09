Der September ist fast geschafft, höchste Zeit für gute Nachrichten zum Start ins Wochenende! Hier sind unsere Good News der Woche für Rheinland-Pfalz.

Dierfeld in Rheinland-Pfalz ist mit neun Menschen die kleinste Gemeinde in ganz Deutschland. Damit verteidigten die Dierfelder ihren Titel, wie im Vorjahr. In dem Dorf leben sieben Männer und zwei Frauen.

Schulkrankenschwestern haben positiven Effekt auf Schülerinnen und Schüler

Anfangs wurde das Projekt an zwei Grundschulen in Rheinland-Pfalz getestet, inzwischen gibt es an 26 Schulen in Rheinland-Pfalz Schulgesundheitsfachkräfte. Die Bilanz ist sehr positiv. Lehrkräfte können sich auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren, Fehlzeiten gehen zurück und es zeigen sich Bildungserfolge.

Feuerwehren in der Grenzregion arbeiten international zusammen

In Zukunft wollen die Feuerwehren der Pfalz und Frankreich enger zusammenarbeiten. Dadurch werden Grenzregionen nun besser gegenseitig unterstützt. Die Westpfalz reagiert auf das neue Abkommen positiv.

