Subber Sach: Löschsystem für E-Autos, clevere Seniorin, römische Brücke

Es ist Wochenende und damit höchste Zeit für gute Nachrichten! Hier sind unsere Good News der Woche für Rheinland-Pfalz.

Student entwickelt Löschsystem für Elektroautos

Auf den Straßen sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Was tun, wenn sie brennen? Ein Andernacher Student hat dafür ein Löschsystem entwickelt: ein System aus Düsen, aus denen Wasser spritzt. Das wird unter das brennende Fahrzeug geschoben, um dort zu löschen bzw. den Akku zu kühlen.

Clevere Seniorin bringt Betrüger hinter Gitter

Dank einer Seniorin in Kaiserslautern sitzen zwei Betrüger jetzt im Gefängnis. Sie hatte zuvor einen Anruf bekommen, dass sie 25.000 Euro abheben und der Polizei zur Sicherheit übergeben soll. Darauf rief sie die "richtige" Polizei an und stellte den Betrügern eine Falle. Sie wurden an der Tür festgenommen.

Historische Brücke der Römer entdeckt

Bei Ausgrabungen in Duppach in der Vulkaneifel ist eine mehr als 2.000 Jahre alte Brücke gefunden worden. Hier verlief eine Römerstraße, die Köln und Trier verbunden hat. Die gut erhaltenen antiken Holzpfeiler machen den Fund so besonders.