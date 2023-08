Subber Sach: Gerettete Hunde, Jugendliche im Nationalpark, Schönster Wanderweg

Subber Sach: Doch, es gab sie, die Nachrichten, die diese Woche für gute Laune gesorgt haben. Hier sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz.

Zwei Hunde in Kaiserslautern aus heißem Auto befreit

Alles richtig gemacht hat ein Mann in Kaiserslautern, der zwei Hunde in einem Auto bemerkt hatte. Weil es heiß war - rund 28 Grad - und der Mann sich um die Tiere sorgte, alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnten die Besitzerin ermitteln und sie anrufen. Wie sich herausstellte besuchte sie jemanden im Westpfalz-Klinikum. Sie kam unmittelbar nach dem Anruf zum Auto.

Freiwillige aus aller Welt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald

Unter dem Motto "Let's take action for climate protection" macht sich eine 14-köpfige Truppe Jugendlicher aus aller Welt mit mehreren Projekten an verschiedenen Stellen im Nationalpark Hunsrück-Hochwald für den Klima- und Artenschutz stark. Das Besondere: Die Jugendlichen kommen aus unterschiedlichen Ländern. Verständigt wird sich daher auf Englisch. Oder zur Not mit Händen und Füßen.

Deutschlands schönster Wanderweg 2023 liegt in der Vulkaneifel

Der schönste Wanderweg Deutschlands 2023 befindet sich zwischen Bad Bertrich und Kennfus in der Vulkaneifel. Die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" darf diesen Titel seit dieser Woche tragen. Was ist das Besondere? Die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" ist geprägt von schmalen Pfaden, schroffem Vulkangestein, schönen Ausblicken und einer abwechslungsreichen 13 Kilometer langen Wegstrecke.