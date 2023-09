per Mail teilen

Die letzte Schulferienwoche ist fast rum - höchste Zeit für gute Nachrichten zum Start ins Wochenende! Hier sind unsere Good News der Woche für Rheinland-Pfalz.

Upgrade fürs Semesterticket

Studierende der Uni Mainz können ihr Semesterticket ab September in ein Deutschlandticket umwandeln. Nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses müssen sie dazu pro Monat einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,75 Euro bezahlen. Mit diesem Upgrade können die Studierenden deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

Neue Notfallsanitäter für RLP

Rund 100 Notfallsanitäter und -sanitäterinnen haben ihre Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz in Rheinland-Pfalz offiziell abgeschlossen. Sie wurden von Innenminister Michael Ebling (SPD) bei einer Feierstunde im rheinhessischen Nackenheim geehrt. Jetzt starten sie in ihr Berufsleben. Der Jahrgang hatte die Ausbildung mitten in der Pandemie angefangen.

Liebe auf den ersten Blick bei den Waldhunden

Waldhund-Rüde Branco aus dem Landauer Zoo hat jetzt eine Partnerin an seiner Seite. "Es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick", sagt Christina Schubert vom Zoo Landau. Schon in der ersten Nacht, als die beiden noch getrennt waren, hätten sie gescharrt und gezeigt, dass sie zusammen sein wollen. Seit zehn Jahren gibt es in Landau Waldhunde, mit Nachwuchs hat es bislang aber noch nicht geklappt. Waldhunde stammen aus Süd- und Mittelamerika und ernähren sich von kleinen Säugetieren, Vögeln und auch Fisch.