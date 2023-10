Subber Sach: Kostenloses Essen, Zuhause für Hundewelpen, Tigerin geht es gut

per Mail teilen

Wieder ist eine Woche voller belastender Nachrichten vergangen. Zeit für drei erfreuliche Botschaften aus Rheinland-Pfalz.

Hundemama und Welpen finden neue Besitzer

Hundemama "Mira“ und ihre Welpen wurden im August von einem Winzer in seinem Weinberg in der Pfalz gefunden. Die Hunde waren sehr geschwächt. Die letzten zwei Monate wurden sie im Tierheim Frankenthal aufgepäppelt. Jetzt haben Mama und Babys alle ein neues Zuhause gefunden.

Einmal pro Monat kostenlos essen

In der Herz-Jesu-Gemeinde Koblenz wird seit einem Jahr einmal im Monat Essen ausgegeben. Alle Menschen sind eingeladen, niemand muss bezahlen. Lebensmittel sind für viele Menschen kostbar geworden. An diesem Tag soll jeder einen schönen Abend haben und die Gemeinschaft genießen.

Tigerin fühlt sich wohl in neuem Zuhause in Maßweiler

Eine weiße Tigerin aus Tschechien wurde im Juli 2022 in die Tierauffangstation Maßweiler in der Südwestpfalz gebracht und gerettet. In ihrem neuen Zuhause fühlt sie sich sehr wohl. Sie hat schnell Vertrauen zu den Pflegern und Pflegerinnen aufgebaut und ist aufgeschlossen.