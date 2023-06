Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Garantiert ohne "Heizungs-Hammer" und anderen Aufregern aus den letzten sieben Tagen: Hier kommen die guten Nachrichten zum Wochenende!

Die TuS Koblenz steigt auf

Wenn man einen Facebook-Post nicht nur lesen ,sondern auch hören kann "90+3: Toooooooor für die TuS! JAAAAAAAAAAAA!" Die TuS Koblenz feiert den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Durch einen Last-Minute-Treffer im Entscheidungsspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach sind die Koblenzer kommende Saison wieder in der vierthöchsten deutschen Fußballliga dabei.

Andernach – das Silicon Valley vom Mittelrheintal

Ein Student aus Andernach hat ein Löschsystem erfunden, mit dem die Feuerwehr besser brennende Elektroautos löschen kann. Dabei handelt es sich um einen speziellen Aufsatz für Feuerwehrschläuche: Die werden auf Steckleitern befestigt und aus größerer Entfernung unter das Auto geschoben. So wird nicht nur der Brand gelöscht, sondern auch der bei einem E-Auto problematische Akku gekühlt. Für diese Erfindung hat er einen Preis beim Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz gewonnen.

Jugendliche bauen historische Gebäude im Ahrtal wieder auf

Etwa 300 freiwillige Jugendliche helfen im Rahmen des Fluthilfecamps im Ahrtal und restaurieren 17 ausgewählten Denkmäler. Zum Beispiel bauen sie die ehemaligen Synagoge in Dernau an der Ahr wieder auf. Das Gebäude war vor der Flutkatastrophe ein Wohnhaus. Nun steht sie unter Denkmalschutz. Wer ihnen dabei über die Schulter schauen will, kann das hier: