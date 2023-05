Genug von schlechten Nachrichten? Dann sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz genau das Richtige!

Mehr Jobs für bessere Inklusion an Schulen in RLP

👩‍🏫 Kinder mit Lernbehinderung, die in Regelschulen unterrichtet werden, sollen dort künftig besser eingebunden werden. Das hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium diese Woche bekannt gegeben. Die Landesregierung kündigte an, für die zusätzliche Inklusionsarbeit 250 neue Planstellen zu schaffen. Die Änderungen sollen zum Schuljahr 2024/2025 in Kraft treten.

86-Jähriger arbeitet in Koblenzer Hotel

🥘 Im Hotel Kleiner Riesen in Koblenz arbeitet seit drei Wochen ein 86-Jähriger in der Gastronomie des Betriebs. Er fühlte sich zu fit, um den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen. Das Hotel freut sich über seinen Senior: Der soziale Gedanke spielte bei der Einstellung eine große Rolle und ganz nebenbei macht der Betrieb etwas gegen den Fachkräftemangel.

Weinschiff kehrt nach Neumagen zurück

🌊 Zweieinhalb Jahre lag die Stella Noviomagi auf dem Trockenen. Jetzt ist das römische Weinschiff wieder zurück im Hafen von Neumagen. Ehrenamtlich hat der Förderverein des Schiffs rund 1.800 Arbeitsstunden in die Stella Noviomagi gesteckt und Sponsoren für die rund 70.000 Euro gefunden, die an zusätzlichen Kosten für die Sanierung angefallen waren.

Sonne pur zum Start in die Pfingstferien

☀️ Grill- und Badewetter am Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Freitag immer mehr Sonne und steigende Temperaturen. In Rheinland-Pfalz liegt die Höchsttemperatur am Samstag bei 24 Grad, am Sonntag bei 26 Grad. Gutes Wetter - pünktlich zum Start der Pfingstferien.