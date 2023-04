per Mail teilen

Zum Start ins Wochenende nach der kurzen Woche haben wir die Good News aus Rheinland-Pfalz für Euch!

🐶 Keine Hundesteuer für Hunde aus dem Trierer Tierheim

Wer einen Hund aus einem Tierheim in Trier aufnimmt, muss künftig keine Hundesteuer mehr zahlen. Bislang galt das schon für zwei Jahre, jetzt entfällt die Hundesteuer aber nach einem Beschluss des Stadtrats Trier komplett. Der Stadtrat möchte damit einen Anreiz schaffen, um die Situation in den Tierheimen zu entspannen - und mehr Hunde mit ihren künftigen Besitzern und Besitzerinnen zusammenbringen.

🚰 Wiederaufbau im Ahrtal - neue Leitungstrasse fast fertig

Ein weiterer Meilensteil für das Ahrtal: Zwischen Insul und Ahrbrück wurde eine wichtige hochwassersichere Trinkwasserleitung wieder in Betrieb genommen. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat das zehn Kilometer lange Teilstück am Mittwochmittag eröffnet. Die Flut hatte 2021 viele Wasserleitungen zerstört.

🚒 Feuerwehrmann sammelt Spenden mit Rekordlauf

In voller Einsatzmontur hat sich ein Feuerwehrmann aus Ludwigshafen aufs Laufband geschwungen - und dort binnen zwölf Stunden knapp 74 Kilometer zurückgelegt. Der 41-jährige Lars Kegler schaffte damit einen Weltrekord. Er lief gut drei Kilometer mehr als ein Kollege aus Österreich. Und die Aktion diente noch einem guten Zweck, Lars Kegler sammelte 7.600 Euro Spenden für die Obdachlosenhilfe in Speyer. Dabei war der erste Versuch des Rekordlaufs sogar schief gegangen: Nach 50 Minuten blieb das Laufband wegen eines Stromausfalls einfach stehen. 24 Stunden später trat der Rekordmann nochmal an - und diesmal klappte es.