Geld für Schiefen Turm, mehr Städtereisen, Affe Louis wieder daheim

Genug von schlechtem Wetter und schlechten Nachrichten? Dann sind unsere Good News der Woche genau das Richtige!

Hilfe für Sanierung des Schiefen Turms in Dausenau

50.000 Euro: Mit dieser Summe unterstützt die Deutsche Denkmalschutzstiftung die Sanierung des Schiefen Turms in Dausenau an der Lahn. Das teilte die Bürgermeisterin mit. Mit der Sanierung des Turms - noch schiefer als der schiefe Turm von Pisa - soll Ende des Jahres begonnen werden.

Boom von Städtereisen in Rheinland-Pfalz

Nach der Pandemie scheint der Tourismus auch in Rheinland-Pfalz wieder gut anzulaufen. Besonders gut habe sich der Städtetourismus entwickelt: Dort sei das Niveau von vor der Pandemie weitgehend wieder erreicht worden, sagte der Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH, Norbert Käthler.

Ausgebüxter Affe Louis ist zurück im Tierpark Niederfischbach

Berberaffe Louis aus dem Tierpark Niederfischbach ist zurück in seinem Gehege. Vor fünf Wochen war er ausgebüxt, als nach dem Füttern die Tür offen stand. Louis verbrachte die Zeit bei anderen Tieren oder im angrenzenden Wald - und ließ sich von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern auch mit Futter nicht überzeugen, in sein Gehege zurückzukehren. So musste er per Gewehr betäubt werden, um wieder ins Gehege zu kommen.