Suppenküche ab Januar, Tierrettung in Contwig, 18-Jähriger ist Schach-Vizeweltmeister

Ein Jahr mit vielen schlechten Nachrichten geht zu Ende - Krieg, Energiekrise, Inflation, immer noch Corona. Wir haben zum Jahresausklang aber noch ein paar gute Nachrichten. Auf ein neues 2023!

Kostenlose Mahlzeiten in Sprendlingen

In Sprendlingen in Rheinhessen gibt es ab Januar eine kostenlose Suppenküche in der Begegnungsstätte Tresor. Die Tafel vor Ort wird nur noch alle zwei Wochen eine Mahlzeit ausgeben. Deshalb sei der ein oder andere bestimmt dankbar für ein Mittagessen, so Organisatorin Jutta Bucher.

Tierrettung Contwig hat dank Spende ein neues Fahrzeug

Die Tierrettung Contwig hat jetzt einen neuen Rettungswagen, mit dem sie in der Pfalz Tiere versorgen kann. Der Wagen ist ein ehemaliges US-Militärfahrzeug und konnte nur umgebaut werden, weil es einen großzügigen Spender gab.

18-Jähriger aus Saulheim ist Schach-Vizeweltmeister

Er ist vor gut einem Monat erst 18 Jahre alt geworden und jetzt Vizeweltmeister im Schnellschach. Vincent Keymer aus Saulheim in Rheinland-Pfalz unterlag am Mittwoch bei der Schnellschach-WM im kasachischen Almaty dem Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen. Schnellschach wird mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler plus zehn Sekunden pro Zug gespielt.