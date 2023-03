"Handkeesfescht" gesichert, Schulzentrum ausgebaut, Gastgeber gestärkt

per Mail teilen

Schlechte Nachrichten gibt es dieser Tage genug, lasst uns gemeinsam auf die guten Dinge schauen: Hier sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz!

Das Datum steht fest: Vom 29. April bis zum 1. Mai feiern die Südpfälzer im Kreis Germersheim wieder ihr "Loschter Handkeesfescht", trotz 30.000 Euro Mehrkosten. Das Fest findet seit 1925 auf einer Waldlichtung im südpfälzischen Lustadt statt.

Das Gesundheits-Schulzentrum in Pirmasens wurde ausgebaut: Mit den neuen Räumen kann das Bildungszentrum jetzt richtig in die Vollen gehen: Gab es vorher 72 Schulungsplätze, werden es künftig in den verschiedenen Ausbildungslehrgängen rund 150 sein. Nicht nur ausländische Arbeitskräfte werden fit gemacht für den Dienst im Krankenhaus Pirmasens, auch die Ausbildung von Azubis wird ausgeweitet. Früher gab es lediglich einen Kurs, der im Oktober begann - ab diesem Jahr kommt ein weiterer im April dazu.

An der Mosel haben in den vergangenen Jahren vor allem kleinere Gastbetriebe zugemacht, jetzt reagiert der Weinort Osann-Monzel mit einer ungewöhnlichen Idee. Alle Besitzerinnen und Besitzer von Gästezimmern können für jedes Zimmer einen Zuschuss von 2.000 Euro erhalten, für jede Ferienwohnung bis zu 3.000 Euro.