Gute Ideen bei "Jugend forscht", ausgewilderte Lachse, Hochwasserschäden beseitigt

Genug von schlechtem Wetter und schlechten Nachrichten? Dann sind unsere Good News der Woche genau das Richtige!

"Jugend forscht" in RLP: Acht Ideen auf dem ersten Platz

Staubsauger-Roboter für Hundehaare, eine Heizung, die mit Kupfersalz funktioniert - beim Landeswettbewerb "Jugend forscht" gab es in Rheinland-Pfalz wieder kreative und ungewöhnliche Erfindungen. Acht Ideen schafften es auf einen ersten Platz.

6.000 junge Lachse in der Ahr ausgewildert

Die Ahr-Flut und ihre Folgen haben auch viele Lachse getötet. Deshalb sind jetzt 6.000 Jungtiere ausgewildert worden, die den Winter über in einer Zuchtanlage waren. Sie sind etwa ein Jahr alt und stehen kurz vor dem Entwicklungsstadium, in dem sie ihre Wanderung in Richtung Nordsee und danach in den Atlantik antreten.

Hochwasserschäden an Kyll und Lieser komplett beseitigt

Die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kyll und Lieser im Landkreis Vulkaneifel ist abgeschlossen. Fast 780.000 Euro musste der Kreis aufwenden, um Bäume, Treibgut und Müll weg zu schaffen, Ufer zu befestigen und dafür zu sorgen, dass das Wasser abfließen kann.