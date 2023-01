Mobiler Dorfladen, Rettungseinsatz am Rhein und Blumen gießen mal anders

Schlechte Nachrichten gibt es in diesen Zeiten genug. Wir haben uns, wie jede Woche, mal um die erfreulichen Geschichten in Rheinland-Pfalz und nebenan gekümmert.

🚛 Mobiler Dorfladen zieht von Ort zu Ort

In vielen kleinen Orten gibt es keine Möglichkeit mehr, einzukaufen. Manche Gemeinden kommen auf kreative Ideen, damit die Einwohner sich trotzdem versorgen können. Die Lösung in der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen ist ein mobiler Dorfladen. Der zieht von Dorf zu Dorf - und es gibt nahezu alles, was ein Supermarkt auch bieten würde. Betrieben wird er von Bürgerinnen und Bürgern, die ehrenamtlich die Waren verkaufen.

💦 Schwimmbadwasser für Blumenbeete

Ok, an Blumenbeete und Freibäder denkt man derzeit eher nicht. Gut ist die Idee trotzdem. Mehr Schwimmbäder wollen künftig das Wasser aus den Schwimmbecken wieder verwenden - etwa zum Gießen von Blumenbeeten. Das Wiesbadener Grünamt zum Beispiel prüft jetzt, ob auf dem Gelände des Schwimmbades Maaraue ein großes Silo als Wasserspeicher gebaut werden könnte. Darin könnte überschüssiges Wasser, das nicht für den Frostschutz im Becken verbleiben muss, gesammelt werden.

🏊🏽‍♂️ Passant rettet Mann aus dem eiskalten Rhein

Mutiger Einsatz am Wochenende am Mainzer Rheinufer. Ein 33-Jähriger stürzte in den etwa neun Grad kalten Rhein - gerettet wurde er von einem 52-jährigen Passanten, der zufällig in der Nähe war. Laut Feuerwehr hatte dieser nicht lange gezögert, den Mann aus dem Wasser zu ziehen und ans Ufer zu bringen. Sie bedankte sich bei dem Retter für den, wie es heißt, "wirklich selbstlosen Einsatz".