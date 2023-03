Millionen für Mainzer ÖPNV, Galeria-Personal in RLP kann aufatmen, Ehrenämtler verschenken Zeit

Schlechte Nachrichten gibt es dieser Tage genug, lasst uns gemeinsam auf die guten Dinge schauen: Hier sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz!

65 Millionen Euro für Mainzer ÖPNV und Trinkwasserversorgung

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen von BioNTech machen es möglich: Mainz kann knapp 65 Millionen Euro in ÖPNV und die Trinkwasserversorgung investieren. Unter anderem wird Geld in kostenloses WLAN in den Bussen und Straßenbahnen der Mainzer Mobilität gesteckt. Außerdem fahren künftig fünf neue Wasserstoffbusse in Mainz.

Galeria-Filialen in RLP bleiben geöffnet

Nach der Ankündigung von Galeria Karstadt Kaufhof, deutschlandweit 52 Warenhäuser zu schließen und damit rund 4.000 Stellen zu streichen, können Mitarbeitende in Rheinland-Pfalz aufatmen. Alle sechs Standorte in Mainz, Koblenz, Trier, Speyer und Bad Kreuznach bleiben erhalten. Die Filialen sollen künftig stärker auf lokale und regionale Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Ehrenämtler verschenken Zeit

"Zeitschenker" nennen sie sich: Knapp 30 Ehrenamtliche der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und des Pflegestützpunktes Oppenheim wollen einsamen Menschen eine Freude machen und verbringen Zeit mit ihnen. Dabei spielen sie etwa gemeinsam Karten oder gehen spazieren. Viele Ältere sind auch froh, sich einfach mal unterhalten zu können.