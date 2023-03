Länger im Biergarten, Mobile Klinik für Erdbebenopfer, "Ehrenamt zum Anpacken"

Schlechte Nachrichten gibt es dieser Tage genug, lasst uns gemeinsam auf die guten Dinge schauen: Hier sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz!

Länger im Biergarten sitzen - läuft in Kaiserslautern

Von März bis Oktober dürfen Restaurants und Kneipen in Kaiserslautern abends länger im Freien ausschenken: Am Wochenende und vor Feiertagen bis Mitternacht - an allen anderen Tagen ist um 23 Uhr Schluss. Das Konzept soll laut Stadtrat in diesem Zeitraum getestet werden.

Hilfe für Erdbebengebiet - Koblenzer Mediziner fliegen in die Türkei

Eine Gruppe von Ärztinnen, Pflegern und Sanitätern der Bundeswehr und des Sanitätsdienstes aus Koblenz hat sich am Mittwoch auf den Weg in Richtung Türkei gemacht. Sie unterstützen beim Aufbau eines mobilen Krankenhauses, das die Behandlung von Erdbebenopfern in der Region Hatay ermöglichen soll. Laut eines Sprechers des Kommandos Sanitätsdienst in Koblenz wird das Krankenhaus selbst in Zelten eingerichtet und soll Platz für die medizinische Versorgung von 25 Menschen bieten.

Ehrenamt sozusagen als Schulfach - Bitburger Schüler bekommen Preis

An der Theobald-Simon-Schule in Bitburg gehört Ehrenamt zum Berufs-Schulalltag. Im Wahlfach "Ehrenamt zum Anpacken" planen die Teilnehmenden ehrenamtliche Projekte und setzten sie um. Dafür bekamen die Schülerinnen und Schüler den Jugend-Engagement-Preis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Eine Gruppe will etwa kleine Care-Pakete mit dicken Wollsocken und Tee verschenken. Eine andere hat bereits mit der benachbarten Förderschule Waffeln gebacken.