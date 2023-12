Genug mit schlechten Nachrichten in dieser Woche. Hier sind die Good News aus Rheinland-Pfalz zum Wochenende.

🌳 In Koblenz sollen mehr als 170 Bäume gepflanzt werden, die besonders gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Den Anfang machte am Mittwoch eine Libanon-Zeder, die nun vor dem Oberlandesgericht steht. "Nach und nach wollen wir Bäume anpflanzen, die trockene, heiße Sommer, aber auch kalte Wintermonate gut überstehen", sagt Stadtbaummanager Stephan Dally.

⛰️ Vor dem Roten Felsen in Trier liegen noch immer Brocken von dem Felssturz am 27. Januar 2023. Eine neue Lasertechnologie soll jetzt helfen, den Felsen besser zu überwachen. So will ein Forscherteam jede noch so kleine Bewegung des Gesteins erkennen.

🕎 Auf dem Grundstück der geplanten Synagoge in Koblenz wurde am Mittwoch das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert. Es war die erste jüdische Feier im Stadtzentrum seit dem Holocaust. "Wir wollen als Stadt alles dafür tun, dass die jüdische Gemeinschaft hier eine neue Heimat erhält“, sagte der Koblenzer Oberbürgermeister, David Langner (SPD), bei der Feier zum sechsten Tag des Lichterfests.