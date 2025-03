Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Die Welt durch die Augen einer Kuh sehen dank VR-Brille, viel Tiernachwuchs in Gehegen, Baby-Wildschweine werden gerettet - Zeit für die Good News!

Dienstag, 25. März

Tierwohl für Eifeler Kühe - oder wie eine Kuh die Welt sieht

Was kann für Tiere getan werden, damit es ihnen besser geht? Indem man ihre Bedürfnisse kennt, weiß, warum sie in bestimmten Momenten so oder so reagieren. Auf einem Bauernhof in der Eifel wird dafür eine spezielle Technik genutzt: Mittels Virtual-Reality-Brille schlüpft eine Landwirtin in die Rolle der Kuh und sieht die Welt aus Kuhperspektive.

Sonntag, 23. März

Frühling mit viel Nachwuchs in Tiergehegen

Es ist wieder wärmer draußen - und da macht ein Spaziergang im Tiergehege oder Zoo gleich mehr Spaß. Die gute Nachricht: In den Tiergehegen in Worms und Mainz zum Beispiel haben sich viele Tierbabies angekündigt. Ob bei den Zwergziegen oder den Wanderfalken - den Nachwuchs kann man bald bewundern. Noch mehr dazu erfahrt ihr in unserem Artikel hier:

Freitag, 21. März

Ordnungsamt rettet abgestürzte Frischlinge

Kurioser Einsatz für das Ordnungsamt in Idar-Oberstein: Frischlinge sind von einem Berg hinabgestürzt und neben einer Straße gelandet. Mitarbeiter brachten sie in Sicherheit.

Dienstag, 18. März

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier sammeln Instrumente für Isjum

Die Musikschule im ukrainischen Isjum wurde zerstört - sie ist ein Opfer des russischen Angriffskriegs. Nun werden dort vor allem Musikinstrumente gebraucht, um den Musikschülerinnen und -schülern die Möglichkeit zu geben, weiterhin zu musizieren. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier hat über mehrere Wochen Musikinstrumente gesammelt, die in Isjum sehnsüchtig erwartet worden. Darunter auch: ein Klavier.

Montag, 17. März

Roboter kocht für Studierende in Kaiserslautern

An der RPTU Kaiserslautern gibt es jetzt frisches Essen bis in den Abend, auch wenn die Mensa geschlossen hat: dank des ersten Kochroboters in Rheinland-Pfalz! Der Roboter bereitet bis zu 150 Mahlzeiten pro Stunde zu und bietet eine leckere Auswahl - von Pasta bis Kaiserschmarrn - alles auf Knopfdruck!