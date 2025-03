Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Gespendete Instrumente kommen von Trier in die Ukraine, in Kaiserslautern kocht ein Roboter für Studierende und eine integrative Kita mit Pilotprojekt - Zeit für die Good News!

Dienstag, 18. März

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier sammeln Instrumente für Isjum

Die Musikschule im ukrainischen Isjum wurde zerstört - sie ist ein Opfer des russischen Angriffskriegs. Nun werden dort vor allem Musikinstrumente gebraucht, um den Musikschülerinnen und -schülern die Möglichkeit zu geben, weiterhin zu musizieren. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier hat über mehrere Wochen Musikinstrumente gesammelt, die in Isjum sehnsüchtig erwartet worden. Darunter auch: ein Klavier.

Montag, 17. März

Roboter kocht für Studierende in Kaiserslautern

An der RPTU Kaiserslautern gibt es jetzt frisches Essen bis in den Abend, auch wenn die Mensa geschlossen hat: dank des ersten Kochroboters in Rheinland-Pfalz! Der Roboter bereitet bis zu 150 Mahlzeiten pro Stunde zu und bietet eine leckere Auswahl - von Pasta bis Kaiserschmarrn - alles auf Knopfdruck!

Freitag, 14. März

Pilotprojekt: Integrative Kita - auch im Kollegium

Der Fachkräftemangel in Kindertagesstätten ist groß - ein Pilotprojekt soll dem entgegenwirken: Menschen mit Behinderungen sollen als Praktikerinnen und Praktiker Kita-Mitarbeitende entlasten. Die 20-jährige Emely ist die erste in Rheinland-Pfalz, die mit den Erziehern Hand in Hand arbeitet. In der integrativen Kita Rheinlinge in Mainz kommt das sowohl bei der Kita-Leitung als auch bei den Kindern gut an.

Donnerstag, 13. März

Küken schlüpfen aus dem Ei und man darf zuschauen

Ein Küken schlüpft aus dem Ei: Diesen besonderen Moment können Besucher derzeit im Naturhistorischen Museum in Mainz beobachten. Alles, was sie brauchen, ist etwas Geduld, um zu sehen, wie sich der Nachwuchs durch die Schale pickt. Die Aktion soll nach Angaben des Museums Wissen über das Huhn vermitteln und zum Nachdenken über den Umgang mit Tieren anregen. Die Eier stammen den Angaben zufolge von einem Geflügelzuchtverein aus Mainz und kommen im Museum in einen Brutkasten. Pro Woche erwartet das Museum mindestens sieben geschlüpfte Küken. Noch bis 27. April können die Besucher live dabei sein.

Ende März beginnt auch im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim eine Sonderausstellung, die die Küken in ihren ersten Lebenswochen begleitet.

Wanderfalken nisten wieder im Wormser Dom

Zwei Jahre lang gab es keine Wanderfalken am Wormser Dom - jetzt ist über Webcams ein Pärchen in einem Nistkasten entdeckt worden, der im Nordost-Turm des Doms in rund 60 Metern Höhe hängt. Das Männchen und das Weibchen sind schon eifrig mit dem Nestbau beschäftigt. Der Naturschutzbund Worms freut sich und rechnet mit Nachwuchs innerhalb der nächsten zehn Tage.

Mittwoch, 12. März

Zwei Schülerinnen für ihre Zivilcourage geehrt

Weil Zoe und Jolina aus Kastel-Staadt im Kreis Trier-Saarburg so schnell und so gut in einem Notfall reagiert haben, wurden die beiden von der Polizei Trier geehrt. Die beiden haben geholfen, einen Bus zu evakuieren als dieser von der Landstraße abgekommen war.

Auf der Landstraße kurz vor Freudenburg im Kreis Trier-Saarburg ist im April ein Bus von der Straße abgekommen. Florian Blaes

"Wir haben dann sehr laut gesagt, dass alle auf die andere Seite des Busses gehen sollen", erinnert sich Zoe. Durch ihren Einsatz kam es nur zu leichten Verletzungen.

Vermisste Frau nach großer Suchaktion im Westerwald gefunden

Aufatmen bei fast 150 Einsatzkräften: Eine vermisste Frau aus Wissen an der Sieg im Kreis Altenkirchen konnte 15 Kilometer weit entfernt von ihrem Haus wohlauf gefunden werden. Sie hätte sich lediglich verlaufen. Zuvor hatte ihr Ehemann sie als vermisst gemeldet. Den Polizisten berichtete der besorgte Mann, dass seine Frau morgens das Haus verlassen hatte, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Sie sei aber bis nachmittags nicht mehr zurückgekehrt.

Dienstag, 11. März

Von BWL zum Bäckerhandwerk! 🍞

Marco Bassing geht neue Wege - und das erfolgreich! Er hat eigentlich BWL studiert, während der Corona-Pandemie aber seine Leidenschaft fürs Backen entdeckt. Vor anderthalb Jahren hat Marco seine Sauerteigbäckerei direkt gegenüber des Mainzer Doms eröffnet - ohne klassische Ausbildung als Bäcker. Dort verzichtet er komplett auf Nachtarbeit, um eine gute Work-Life-Balance für die Angestellten zu haben.

Inklusive Fahrradwerkstatt gut angenommen

Seit einem Jahr reparieren in Ingelheim Menschen mit und ohne Behinderung Fahrräder und waschen Autos. Die erste Bilanz: Der Inklusionsbetrieb wird in der Stadt gut angenommen. Insgesamt 14 Arbeitsplätze in Vollzeit gibt es in der inklusiven Fahrradwerkstatt. Davon sind sieben für Menschen mit einer Schwerbehinderung.