Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Mammut-Knochen aus Koblenz, Vorhang auf für eine Tiger-Dame, 25 Jahre Kinderhilfsaktion Herzenssache - Zeit für die Good News:

Donnerstag, 6. Februar

🦣Auf Baustelle in Koblenz gefundene Mammutknochen werden ausgestellt

Da staunten die Bauarbeiter auf einer Baustelle in Koblenz 2021 bestimmt nicht schlecht, als sie auf einmal ein Mammut-Stoßzahn in den Händen hielten. Die herbeigeeilten Archäologen stellten bei ihrer Untersuchung fest, dass das Mammut in der Eiszeit in Koblenz gelebt hat, also vor mehr als 100.000 Jahren. Und dass es vermutlich dort gestorben ist, wo jetzt das neue Operations- und Funktionsgebäude des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz gebaut wird. Bisher sind die Knochen noch in einer Vitrine bei der Bauleitung, aber schon bald sollen sie in das Museum Stöffelpark in Enspel im Westerwald umziehen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

Mittwoch, 5. Februar

🐯 Wie Tiger-Dame Daria ihren ersten großen Auftritt im Zoo Landau meistert

Seit Wochen wohnt im Zoo Landau eine neue sibirische Tigerin. Sehen durfte sie bislang aber kaum jemand. Daria - so heißt die Tigerin - musste sich erst mal in Ruhe eingewöhnen. Am Mittwoch wurde dann die Tür zu ihrem Gehege zum ersten Mal geöffnet.

Dienstag, 4. Februar

❤️ Herzenssache wird 25 Jahre alt

Was für ein toller Erfolg: Die Herzenssache , die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank hat in den vergangenen 25 Jahren rund 66 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Damit konnten fast 1.600 Hilfsprojekte unterstützt werden. Wir sagen DANKE!

🐶 Lernhund "Little Joe" ist wieder im Einsatz

Schon im vergangenen Jahr hat "Little Joe" die Herzen der Studierenden in Koblenz erobert - jetzt hilft der Pekinese-Cockerspaniel-Mix wieder im Landesbibliothekszentrum aus. Nach dem Motto "Streicheln gegen Stress" soll er unter anderem dabei helfen, Prüfungsängste abzubauen.

Montag, 3. Februar

Hochschule in Kaiserslautern wirbt erfolgreich um Studierende

Die Hochschule Kaiserslautern konnte 2024 mehr als 1.000 neue Studierende begrüßen - ein echtes Plus im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Um diesen Trend fortzusetzen, setzt die Hochschule auf mehr Schulkooperationen und digitale Infoveranstaltungen, um junge Menschen frühzeitig für ein Studium zu begeistern.