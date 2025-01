Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Thomas Anders bekommt das "Meenzer Jockelche", Studierende entwickeln ein Computerspiel zur Demokratie und ein Hund wird aus einem Gleisbett gerettet - Zeit für die Good News:

Dienstag, 21.2. 2025

"Jockelche" für Engagement im Kinderschutzbund

Der Sänger Thomas Anders aus Koblenz ist in Mainz mit dem Fastnachtsorden "Meenzer Jockelche" ausgezeichnet worden. Die Mainzer Kleppergarde ehrt ihn damit für sein Engagement im Koblenzer Kinderschutzbund. Der Fastnachtsverein verleiht das "Jockelche" jedes Jahr an Menschen oder Organisationen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen.

Montag, 20.1.2025

Studierende entwickeln Demokratie-Computerspiel

Wie kann man Jugendliche dazu bringen, sich mit politischer Bildung zu befassen? Am besten mit einem Computerspiel. Studierende an der Hochschule Kaiserslautern haben ein Online-Spiel entwickelt, das sich mit Demokratie befasst. Und es baut auf einem Spiel auf, das bei Jugendlichen sehr beliebt ist: Fortnite.

Sonntag, 19.1.2025

Zugverkehr gestoppt, um Hund zu retten

Zwei Frauen haben am Sonntagnachmittag einen verängstigten Hund neben Bahngleisen in Mainz entdeckt. Er kauerte wie versteinert in einer Mulde zwischen einer Mauer und den Gleisen. Die Frauen alarmierten die Polizei. Die stoppte den Zugverkehr kurzzeitig, damit die Feuerwehr den Hund retten konnte. Der wurde bereits seit zwei Wochen von seiner Pflegestelle vermisst.

Freitag, 17.1.2025

Aufräumaktion von Geflüchteten am Saar-Ufer

In Wiltingen an der Saar räumen Freiwillige Müll weg, der beim Hochwasser im vergangenen Jahr ans Ufer gespült wurde. Bei den Helfern handelt es sich um Deutsche, die schon lange arbeitslos sind, und Geflüchtete. Sie möchten etwas tun, anstatt rumzusitzen - und gleichzeitig ihre Chancen auf einen Job verbessern:

Mittwoch, 15.1.2025

Ehrlicher Finder gibt über 6.000 Euro ab

In Nistertal im Westerwaldkreis hat ein Mann auf einem Supermarktparkplatz ein Portemonnaie mit über 6.000 Euro gefunden und es der Polizei übergeben. Der Eigentümer konnte ermittelt und sein Geld zurückgegeben werden, wie die Polizei Montabaur mitteilte. Der ehrliche Finder erhielt als Dank einen Finderlohn.

Dienstag, 14.1.2025

Jugendliche leiten ein Tierheim in Grolsheim

Im Tierheim Grolsheim im Kreis Mainz-Bingen engagieren sich Jugendliche intensiv für Tiere in Not. Einmal pro Woche übernehmen sie eigenverantwortlich die Leitung des Tierheims und kümmern sich um Aufgaben wie die Versorgung, Pflege und Vermittlung der Tiere. Das Projekt ermöglicht den jungen Menschen, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen zu stärken, während sie aktiv einen Beitrag zum Tierschutz leisten.

Montag, 13.1.2025

Genug Freiwillige für Feuerwehr in Altenbamberg

Die angedrohte Zwangsverpflichtung zur Freiwilligen Feuerwehr in Altenbamberg ist vom Tisch. Nach Angaben von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Marc Ullrich (parteilos) haben sich jetzt genug freiwillige Feuerwehrleute gefunden - insgesamt 16 Männer und Frauen. Eine Zeit lang war im Gespräch, dass Bürgerinnen und Bürger zwangsverpflichtet werden müssen, weil es viele Jahre zu wenig Freiwillige gab.