Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Tapir "Peppone" neu im Neuwieder Zoo, Ehrenamtliche engagieren sich für Trierer Stadtteil und ausgebüxte Kühe im Glück - Zeit für die Good News!

Donnerstag, 27. Februar

"Peppone" soll im Zoo Neuwied für Nachwuchs sorgen 💘

Dürfen wir vorstellen: Das ist Peppone. Der Flachlandtapir lebte zuletzt alleine im Zoo in Duisburg. Jetzt ist er in den Zoo Neuwied gezogen und soll dort mit Weibchen May-May zusammenleben. Die Tierpfleger hoffen natürlich auf Nachwuchs. Peppones Umzug findet im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms der bedrohten Art statt.

Mittwoch, 26. Februar

Gegen Einsamkeit: Ehrenamtliche setzen sich für Trierer Stadtteil ein

Im Stadtteiltreff "WirsindMariahof" engagieren sich rund 20 Ehrenamtliche dafür, dass sich niemand im Viertel einsam fühlt. Mal finden Spielstunden statt, in denen Kinder der benachbarten Grundschule lesen, rechnen und spielen. An anderen Tagen treffen sich die Bewohner bei gemeinsamen Kaffeerunden, es wird Deutsch gelernt im Café International oder gefeiert und getanzt, um gemeinsam aktiv zu sein.

Montag, 24. Februar

Ausgebüxte Kühe im Glück 🐮

Glücklicher Ausgang eines Ausflugs von Kühen: Sie waren am Sonntagmorgen in Homburg-Einöd ausgebüxt und bis nach Zweibrücken gelaufen. Dort fanden sie ein gemütliches Plätzchen am Kinokreisel. Mehrere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Die sorgte dafür, dass der Besitzer seine Tiere wieder einsammeln und auf einem Anhänger nach Hause bringen konnte.