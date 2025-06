per Mail teilen

"Jugend forscht"-Sieger aus Koblenz, entlaufene Schildkröte gefunden, Geld fürs neue Gutenberg-Museum - Zeit für die Good News!

Montag, 2. Juni

Koblenzer Schüler gewinnt mit Datenbrille bei "Jugend forscht"

Da behaupte keiner, in Deutschland gäbe es keinen Nachwuchs bei Forschung und Innovation mehr: Beim Bundesfinale von "Jugend forscht" hat der Koblenzer Schüler Jonathan Baschek den ersten Preis in der Kategorie Technik geholt. Der 16-Jährige überzeugte die Jury mit einer kostengünstigen Datenbrille, die er selbst entwickelt und programmiert hat. Neben der Ehrung gab es auch ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.