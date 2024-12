Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Kindervesperkirche endet mit großem Fest, Schülerinnen helfen Senioren mit ihren Smartphones, ein Second-Hand-Kaufhaus in der Pfalz unterstützt soziale Projekte - Zeit für die Good News!

Freitag, 13.12.2024

Kindervesperkirche gibt mehr als 1.000 Essen aus

Die Kindervesperkirche in Ludwigshafen ist am Freitag mit einem großen Familienfest zu Ende gegangen. Laut der Organisatorin haben Ehrenamtliche in den vergangenen zwei Wochen knapp 1.100 Essen an von Armut betroffene Kinder ausgegeben.

Schülerinnen aus Koblenz unterstützen Senioren bei ihren Smartphones

Schülerinnen des Görres-Gymnasiums in Koblenz helfen Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit dem Smartphone. Ob es darum geht, die Smartphones einzurichten oder neue Funktionen zu erklären - die Schülerinnen helfen den Senioren und Seniorinnen ganz individuell. Durch die Aktion soll auch das Miteinander von Jung und Alt gefördert werden.

Second-Hand-Kaufhaus in der Pfalz unterstützt soziale Projekte

Das Second-Hand-Warenhaus "Fundus" in Alsenz im Donnersbergkreis stand erst vor dem Aus, jetzt läuft es besser denn je. Das Warenhaus bekommt von Bürgerinnen und Bürger in der Region Spenden wie Kleider, Spielsachen oder auch Geschirr. Das wird dann für kleines Geld verkauft. Der Gewinn wiederum kommt sozialen Projekten in der Ortsgemeinde zugute. Wie das im Detail funktioniert, lest ihr hier:

Donnerstag, 12.12.2024

Landwirtin startet Rettungsaktion für Salatköpfe

Tausende Kopfsalate - reif für die Ernte. Doch der Handel will sie nicht. Zu klein und zu leicht, lautet das Urteil. Da hat sich Landwirtin Nadine Andres etwas ausgedacht. Wer mag, darf sich in ihrem Betrieb Salate abholen. Der Aufruf wirkt.

Dienstag, 10.12.2024

Kinder bekommen doch noch ihre Weihnachtspakete

Ein Auto hat im Westerwald Weihnachtspakete einer Aktion für Kinder verloren. Zum Glück konnte die Polizei sie aufgrund eines Zeugen einsammeln. Der Absender der Pakete hatte sich zudem beim SWR gemeldet - wie das alles genau gelaufen ist und wie die Kinder noch zu ihren Paketen kommen, könnt ihr hier nachlesen.

Montag, 9.12.2024

Auszeichnungen für Zivilcourage

Sieben Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wurden von Innenminister Michael Ebling (SPD) heute mit dem Preis für Zivilcourage für ihr mutiges Handeln und Engagement ausgezeichnet.

Unter den Preisträgerinnen war eine Frau, die hochschwanger einen Taschendieb verfolgte, wodurch der Täter gefasst werden konnte. Ein Mann aus der Südwestpfalz bewies Zivilcourage, indem er am Mannheimer Hauptbahnhof bei einem körperlichen Angriff einschritt. Zwei Frauen aus Worms konnten Kinder vor ihren Eltern in Schutz nehmen, die sie misshandelt hatten.

Den Kinder- und Jugendpreis für Zivilcourage erhielten drei Jungs aus dem Landkreis Altenkirchen: