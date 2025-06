Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Eine entlaufene Schildkröte, Geld fürs neue Gutenberg-Museum und ein saniertes Wahrzeichen - Zeit für die Good News!

Sonntag, 1. Juni

Eine Schildkröte auf Abwegen

In Mendig in der Eifel hat eine griechische Landschildkröte ihre Chance auf Freiheit gesehen - und direkt genutzt. Sie ist aus ihrem Freigehege ausgebrochen. Lange hat sie die Außenwelt aber nicht erkundet: Ein Anwohner hatte die Schildkröte bei der Gartenarbeit entdeckt und der Polizei übergeben. Die - happy ending - konnten den Besitzer finden und die Schildkröte wieder unversehrt zurückbringen.

Auf Arrest bei Wasser und Grünzeug. dpa Bildfunk Picture Alliance

Mittwoch, 28. Mai

Grünes Licht für Förderung des Gutenberg-Museums

100 Millionen Euro soll der Neubau des Gutenberg-Museums kosten. Wieviel das Land dazu gibt, ist noch unklar. Dass der Neubau förderungswürdig ist - das steht jetzt fest. Das nämlich teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) beim Beginn der Abrissarbeiten des alten Museums-Baus mit. Die haben heute begonnen.

Brückenhaus in Bad Kreuznach für mehrere Millionen Euro saniert

400 Jahre hat das älteste Brückenhaus in Bad Kreuznach auf dem Buckel, zeitweise drohte es einzustürzen. Dann kam ein Bauunternehmer und hat das Wahrzeichen mitten in der Stadt gekauft, um es zu sanieren. Jetzt ist das Brückenhaus wieder geöffnet und die Menschen in Bad Kreuznach freuen sich.

Dienstag, 27. Mai

Aktionswoche gegen Einsamkeit: Ein Besuch im Mehrgenerationenhaus

Eine bundesweite Aktionswoche will das Thema Einsamkeit aus der Tabuzone holen: Was kann man tun, wenn man sich alleine fühlt? Ein Besuch im Mehrgenerationenhaus in Ingelheim, wo erst gar keine Einsamkeit aufkommen soll.

Montag, 26. Mai

Besuchshund Luca - gute Laune auf vier Pfoten 🐶

Wenn Mischlinhgshund Luca auf eine Stippvisite vorbeikommt, ist die Freude im Altenzentrum in Ingelheim groß: Die Bewohner können mit ihm spielen, kuscheln - oder ihn einfach streicheln. Zur Belohnung gibt's dann auch Leckerlis für Luca.