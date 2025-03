Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Top-Exponate nach Trier, Comeback der RLP-Ausstellung, obdachlose Störche in Kusel, - Zeit für die Good News!

Freitag, 7. März

Landesausstellung Marc Aurel: Exponate aus ganz Europa kommen nach Trier

Vor dem Start der Landesausstellung Marc Aurel steht die Liste der Leihgeber: Die Exponate kommen unter andere aus dem Louvre, dem British Museum und dem Vatikanischen Museum. Mit Marc Aurel macht nach Konstantin und Nero ein weiterer römischer Kaiser in Trier Station: Am 15. Juni 2025 beginnt in Trier die nächste große rheinland-pfälzische Landesausstellung.

Donnerstag, 6. März

Nach sechs Jahren Pause nun wieder Rheinland-Pfalz-Ausstellung

Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung feiert in diesem Frühjahr ihr Comeback: Sechs Jahre lang hatte es in Mainz keine Ausstellung mehr gegeben. Jetzt ist die wohl größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz wieder da. Und zwar vom 26. bis 30. März auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim. Wegen der Corona-Pandemie und Problemen beim Veranstalter hatte die Messe seit 2019 Pause gemacht.

Mittwoch, 5. März

Obdachlose Störche haben ein neues Zuhause

Stellen Sie es sich mal vor: Sie machen Urlaub im warmen Süden, kommen zurück nach Hause und plötzlich steht ihr Eigenheim nicht mehr. Einfach abgerissen. Ihre Nachbarn haben Mitleid und bauen ihnen kurzerhand einfach ein neuen Haus auf. Klingt verrückt, ist so einem Storchenpaar im Kreis Kusel passiert:

Dienstag, 4. März

Närrischer Nachwuchs pünktlich zum Rosenmontag

Am Rosenmontag, in Mainz am Rhein, sind dieses Jahr sieben Kinder geboren worden. Den Auftakt machte die kleine Anna um acht Uhr morgens. Helau und herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Eltern!

Sonntag, 2. März

Dank Bürgerbus mit 89 Jahren zur Fastnachtsveranstaltung

Bloß gut, dass es im pfälzischen Schifferstadt einen Bürgerbus für Seniorinnen und Senioren gibt. Damit können sie zu wichtigen Terminen und Einkäufen fahren - auch zu Fastnachtsveranstaltungen. Und das findet unter anderem Renate Baumann wunderbar. Sie ist mit ihren 89 Jahren sehr aktiv und freut sich, dass sie so unter Leute kommt.

https://www.facebook.com/photo?fbid=656123803456506&set=a.288334413568782

Donnerstag, 27. Februar

"Peppone" soll im Zoo Neuwied für Nachwuchs sorgen 💘

Dürfen wir vorstellen: Das ist Peppone. Der Flachlandtapir lebte zuletzt alleine im Zoo in Duisburg. Jetzt ist er in den Zoo Neuwied gezogen und soll dort mit Weibchen May-May zusammenleben. Die Tierpfleger hoffen natürlich auf Nachwuchs. Peppones Umzug findet im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms der bedrohten Art statt.

Mittwoch, 26. Februar

Gegen Einsamkeit: Ehrenamtliche setzen sich für Trierer Stadtteil ein

Im Stadtteiltreff "WirsindMariahof" engagieren sich rund 20 Ehrenamtliche dafür, dass sich niemand im Viertel einsam fühlt. Mal finden Spielstunden statt, in denen Kinder der benachbarten Grundschule lesen, rechnen und spielen. An anderen Tagen treffen sich die Bewohner bei gemeinsamen Kaffeerunden, es wird Deutsch gelernt im Café International oder gefeiert und getanzt, um gemeinsam aktiv zu sein.

Montag, 24. Februar

Ausgebüxte Kühe im Glück 🐮

Glücklicher Ausgang eines Ausflugs von Kühen: Sie waren am Sonntagmorgen in Homburg-Einöd ausgebüxt und bis nach Zweibrücken gelaufen. Dort fanden sie ein gemütliches Plätzchen am Kinokreisel. Mehrere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Die sorgte dafür, dass der Besitzer seine Tiere wieder einsammeln und auf einem Anhänger nach Hause bringen konnte.