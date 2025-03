Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

KI zum Anfassen im neuen Kaiserslauterer Zentrum "42", Top-Exponate nach Trier, Comeback der RLP-Ausstellung - Zeit für die Good News!

Samstag, 8. März

Künstliche Intelligenz zum Anfassen

KI - eine mächtige Technologie, mit der viele von uns fremdeln. Ist sie gut, ist sie schlecht, und was kann man überhaupt damit machen? Antworten auf viele solcher Fragen findet man ab sofort in Kaiserslautern im "42" - einem Zentrum in der Innenstadt, das moderne Technologien so zugänglich machen will, dass sie jeder versteht. Hier kann man alles Mögliche ausprobieren, zum Beispiel einen medizinischen Flugsimulator mit VR-Brille oder eine App zum Vokabel-Lernen. Klingt nach einer guten Idee für einen Wochenend-Ausflug!

Freitag, 7. März

Landesausstellung Marc Aurel: Exponate aus ganz Europa kommen nach Trier

Vor dem Start der Landesausstellung Marc Aurel steht die Liste der Leihgeber: Die Exponate kommen unter andere aus dem Louvre, dem British Museum und dem Vatikanischen Museum. Mit Marc Aurel macht nach Konstantin und Nero ein weiterer römischer Kaiser in Trier Station: Am 15. Juni 2025 beginnt in Trier die nächste große rheinland-pfälzische Landesausstellung.

Donnerstag, 6. März

Nach sechs Jahren Pause nun wieder Rheinland-Pfalz-Ausstellung

Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung feiert in diesem Frühjahr ihr Comeback: Sechs Jahre lang hatte es in Mainz keine Ausstellung mehr gegeben. Jetzt ist die wohl größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz wieder da. Und zwar vom 26. bis 30. März auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim. Wegen der Corona-Pandemie und Problemen beim Veranstalter hatte die Messe seit 2019 Pause gemacht.

Mittwoch, 5. März

Obdachlose Störche haben ein neues Zuhause

Stellen Sie es sich mal vor: Sie machen Urlaub im warmen Süden, kommen zurück nach Hause und plötzlich steht ihr Eigenheim nicht mehr. Einfach abgerissen. Ihre Nachbarn haben Mitleid und bauen ihnen kurzerhand einfach ein neuen Haus auf. Klingt verrückt, ist so einem Storchenpaar im Kreis Kusel passiert:

Dienstag, 4. März

Närrischer Nachwuchs pünktlich zum Rosenmontag

Am Rosenmontag, in Mainz am Rhein, sind dieses Jahr sieben Kinder geboren worden. Den Auftakt machte die kleine Anna um acht Uhr morgens. Helau und herzlichen Glückwunsch an alle frisch gebackenen Eltern!