Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Rehkitz von Autobahn gerettet, "Blind Cooking" in Trier und der Retter von Kröv wird zum Namenspaten für niederländisches Baby - Zeit für die Good News!

Dienstag, 29. April

Polizei rettet Rehkitz von Standstreifen der A6

Die A6 bei Grünstadt wurde gestern gesperrt, um ein Rehkitz zu retten. Autofahrer hatten das Jungtier auf dem Standstreifen entdeckt und die Polizei informiert. Die Beamten sperrten anschließend die Autobahn kurzzeitig, um das verängstigte Tier nicht weiter zu gefährden. Einem Polizisten gelang es, das unverletzte Rehkitz einzufangen. Es wird nun bei Wildtierexperten mit der Flasche großgezogen. Die Mutter des Tieres war offenbar zuvor von einem Auto überfahren worden.

Das kleine Rehkitz im Fußraum des Polizeiautos. Das Jungtier wird nun mit der Flasche großgezogen und soll im Pfälzerwald ein neues Zuhause finden. Polizeiautobahnstation Ruchheim

"Blind Cooking" in der Woche der Inklusion in Trier

In Trier wird gekocht am 2. Mai. Das ist erstmal nichts ungewöhnliches. Aber in diesem Fall kochen Sehende und Menschen mit Sehbehinderung gemeinsam. Die inklusive Blind-Cooking-Aktion ist Teil der Woche der Inklusion, die das Bistum Trier erstmals veranstaltet. Und weil Mitarbeitende der "Trierer Tonpost", einer akustischen Zeitung, auch auch bei der Initiative "Foodsharing" gegen die Verschwendung von Lebensmitteln aktiv sind, wird auch gleich noch mit geretteten Lebensmitteln gekocht.

Niederländische Familie benennt Baby nach Retter in Kröv

Acht Monate nach dem Hoteleinsturz in Kröv an der Mosel hat eine überlebende niederländische Familie ihren neugeborenen Sohn nach ihrem Lebensretter benannt. Der Säugling heißt nun Christoph, nach Christoph Reuter von der Berufsfeuerwehr Trier. Die Mutter Edi Hoefnagel-Visser schrieb auf ihrem Instagram-Kanal, Reuter sei der Mann gewesen, "der sein Leben riskierte, um uns aus den Trümmern zu retten." Hoefnagel-Visser und ihr erster Sohn, damals zwei Jahre alt, waren nach Stunden unter Trümmern unverletzt herausgeholt worden. Vater und Ehemann Mark erlitt jedoch schwere Verletzungen. Er war bei dem Einsturz eingeklemmt worden.

Freitag, 25. April

Polizei bringt Gänsepaar mit zehn Küken in Sicherheit

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Zweibrücken: Auf einer viel befahrenen Landesstraße watschelte am Donnerstag ganz gemütlich eine große Gänsefamilie - die galt es in Sicherheit zu bringen. Andreas Kahlmeyer vom Studio Kaiserslautern weiß mehr zu der Geschichte:

Donnerstag, 24. April

Kein Eintritt unter 55 Jahren: die Seniorendisko Ludwigshafen

Von Oldies bis Taylor Swift: Zwei DJs erfüllen die Musikwünsche der etwas älteren Generation. Jedes halbe Jahr findet im Musikpark Ludwigshafen das Event statt. Auf zwei Tanzflächen können die Seniorinnen und Senioren Party machen. In diesem Jahr hat bereits die zehnte Disko stattgefunden. Gründerin Brigitta weiß mehr davon zu erzählen.

Mittwoch, 23. April

Wie ein Pavillon in Pirmasens zum Sternen-Zelt wurde

"Da muss eine alte Frau lange für stricken." Nein, für den Pavillon im Strecktalpark in Pirmasens nicht. Für den wurde gehäkelt. Und das auch nicht nur von einer Frau, sondern gleich von 20. Fast ein halbes Jahr lang haben sie an ihrem Projekt gearbeitet. Die Pirmasenser Frauen häkelten aus verschiedenen Gründen. Einerseits wollen sie die Stadt verschönern, andererseits ging es ihnen um die Gemeinschaft. Herausgekommen ist ein bunter Pavillon - geschmückt mit mehr als 1.000 selbstgehäkelten Sternen, einer schöner als der andere. Irgendwie himmlisch!

Dienstag, 22. April

Wahrzeichen von Bad Ems ist wieder komplett

Zehn Monate war der Quellenturm in Bad Ems "obenrum nackig" - wegen der Sanierung des Dachs. Seit Dienstag hat der Turm seine Spitze wieder. Ein Kran hob die neu gebaute, 1,2 Tonnen schwere kegelförmige Holzkonstruktion auf ihre Position. Damit ist ein großer Schritt bei der Sanierung des 1907 erbauten Quellenturms gemacht.