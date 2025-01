Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Nach einer Nacht mit viel Regen ziehen die Schauer am Donnerstagvormittag Richtung Osten ab. Vorsicht: An den Landesgrenzen zu Hessen und Baden-Württemberg kann es in den Morgenstunden noch vereinzelt glatt sein, so die Warnung von SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage gestern Abend. Der Tag wird dann wechselnd bewölkt bei Höchstwerten bis sechs Grad. Und am Wochenende wird es noch milder, aber oft auch mit Schauern.