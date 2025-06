Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

10 Jahre Clowndoktoren, Pakete per Seilbahn und Spielen ohne Barrieren - Zeit für die Good News!

Mittwoch, 11. Juni

Clowndoktoren im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern

Seit zehn Jahren sorgen Clowndoktoren auf der Kinderstation im Westpfalz-Klinikum für Spaß. Heute haben sie das gefeiert. Drei Clowns waren im Klinikum unterwegs und haben rote Nasen verteilt.

Pakete per Seilbahn: Klimafreundlicher Transport in Koblenz

Die Seilbahn in Koblenz gondelt seit 2010 vor allem Touristen über den Rhein und künftig vielleicht auch Pakete für ein geplantes Wohnquartier. Ob sie sich dafür eignet, testet derzeit die Hochschule Darmstadt. Das Prinzip des Projekts "Skyfreight" ist einfach: Die Pakete werden in der Talstation der Seilbahn am Deutschen Eck in eine Kabine gepackt und zeitgleich mit den Fahrgästen über den Rhein transportiert. Das entlaste die Straßen und damit die Umwelt, findet Johanna Bucerius von der Hochschule Darmstadt. Mehr Informationen gibt es in diesem Artikel:

Dienstag, 10. Juni

Spielen ohne Barrieren - Inklusiver Platz in Mainz eröffnet

Kunststoff statt Sand oder Hackschnitzel. Dazu spezielle Spielgeräte. In Mainz ist an der Fußball-Arena des FSV Mainz 05 ein inklusiver Spielplatz eröffnet worden. Viele Kinder mit und ohne Behinderung nahmen den Platz am Dienstag direkt in Beschlag:

Merz würdigt "außergewöhnlichen Mut" der BioNTech-Gründer

Die Mitgründer des Mainzer Unternehmens BioNTech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis 2025 ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) würdigte in seiner Laudatio den "außergewöhnlichen Mut" der beiden, immer wieder ins Ungewisse aufzubrechen. "Sie beide verkörpern die Zukunftskraft einer freiheitlichen Gesellschaft. Als Wissenschaftler, die Lösungen suchen. Aber auch als Unternehmer, für die Verantwortung im Zentrum ihrer Arbeit steht", sagte der Kanzler bei der Preisverleihung in der Französischen Friedrichstadtkirche. Türeci und Sahin befassen sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebserkrankungen. 2020 entwickelten sie in einer Rekordzeit von weniger als einem Jahr einen Impfstoff gegen das Coronavirus.