Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Neues Leben dank Organspende, Baywatch in Schalkenmehren und mit dem Hund ins Büro - Zeit für die Good News!

Samstag, 7. Juni

Überlebt dank Spenderleber

"Wenn wir keine neue Leber finden, dann sterben Sie": Diesen Satz sagt ein Arzt im Oktober 2021 zu Sandra Hügelschäfer. Ein Albtraum. Aber die Pfälzerin hat riesiges Glück. Sie bekommt eine Spenderleber und so kann sie vier Jahre nach der Diagnose Aufklärungsarbeit leisten. In diesem Sommer spricht sie vor Schulklassen über ihre Geschichte. Wie es ihr mit dem Spenderorgan geht, lest ihr hier.

Donnerstag, 5. Juni

Endlich wieder Baywatch in Schalkenmehren im Freibad!

...Denn es gibt einen neuen Bademeister! Ein Jahr lang hatte die Gemeinde Schalkenmehren eine neue Badeaufsicht für ihr Naturfreibad am Maar gesucht. Jetzt wurde jemand gefunden, der den Job mit Leidenschaft macht: Timo Steffen. Was er neben der vielen Aufgaben als geprüfter Meister für Badebetriebe dank einer Zusatzausbildung noch kann, lest ihr hier:

Mittwoch, 4. Juni

Für mehr Freude bei der Arbeit: Mit dem Hund ins Büro

Das ist ein Projekt in Ludwigshafen. Mittlerweile gehen bei der Stadtverwaltung bereits 110 Hunde regelmäßig mit ihren Herrchen und Frauchen zur Arbeit. Das Ziel: zufriedenere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) hat einen "Bürohund".

Montag, 2. Juni

Koblenzer Schüler gewinnt mit Datenbrille bei "Jugend forscht"

Da behaupte keiner, in Deutschland gäbe es keinen Nachwuchs bei Forschung und Innovation mehr: Beim Bundesfinale von "Jugend forscht" hat der Koblenzer Schüler Jonathan Baschek den ersten Preis in der Kategorie Technik geholt. Der 16-Jährige überzeugte die Jury mit einer kostengünstigen Datenbrille, die er selbst entwickelt und programmiert hat. Neben der Ehrung gab es auch ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.