Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Jede Menge Neujahrsbabys in der Pfalz, Klinik vor der Pleite gerettet - Zeit für die Good News:

Freitag, 3.1.2025

Neujahrsbabys in der Pfalz

Ein ganz besonderes Zeichen für Glück und Neubeginn ist es, wenn ein Baby in der Neujahrsnacht geboren wird. Im Diakonissenstift in Speyer hat in der Neujahrsnacht der kleine Levi das Licht der Welt erblickt, 49 Zentimeter lang und 2.660 Gramm schwer. Levi war das erste von fünf Neugeborenen dieser Nacht in diesem Krankenhaus. Im Kreiskrankenhaus Grünstadt war die kleine Emily die erste, die das neue Jahr mit Gebrüll begrüßte. 3.000 Gramm Freude verteilt auf 39 cm für die glücklichen Eltern.

Donnerstag, 2.1.2025

Krankenhaus vor der Pleite gerettet

Das Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach ist vorerst gerettet. Im Juni hatten die Franziskanerbrüder als Träger der Klinik Insolvenz angemeldet. Dann wurde lange verhandelt und nun ist klar: Die Klinik sowie weitere Einrichtungen werden von der Stiftung Diakonie Kreuznach übernommen.