Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Nachhaltigkeitspreis für Holzwerk aus dem Hunsrück, gutes Wetter für Jungstörche und Rehkitzretter mit Drohnen - Zeit für die Good News!

Freitag, 16. Mai

Nachhaltigkeitspreis für Holzwerk in Morbach

Die elka-Holzwerke in Morbach im Hunsrück setzen auf Nachhaltigkeit: Resthölzer werden nicht einfach weggeworfen - daraus entstehen Spanplatten. 15 Millionen Euro investiert die Firma unter anderem in modernere Anlagen, die CO2 einsparen und weniger Energie verbrauchen sollen. Sein Holz kauft der Familienbetrieb ausschließlich in der Region. Um notwendiges Wissen aufzubauen, drückt selbst die 71-jährige Vertriebsleiterin noch einmal die "Schulbank" und steht im Studiengang Sustainible Change (Nachhaltiger Wandel) am Umweltcampus in Birkenfeld kurz vor der Masterarbeit. Das Unternehmen hat Anfang des Jahres den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen - wir stellen es vor:

Dienstag, 13. Mai

Gutes Wetter für Storchennachwuchs

Es klappert in Rheinland-Pfalz - und zwar aus den Storchennestern heraus. Es gibt viele Jungstörche in diesem Jahr. Und das liegt auch am Wetter. Vergangenes Jahr gab es ja eine "Wetter-Delle". Viele Jungvögel verendeten, weil es zu nass war. Aber in diesem Jahr ist das Wetter ganz anders und das ist gut für den Storchennachwuchs:

Drohnen retten Rehkitze

In der Region Rheinhessen/Nahe sind derzeit wieder Rehkitzretter mit Drohnen unterwegs. Sie spüren per Wärmebildkamera Rehkitze im hohen Gras auf, bevor die Landwirte mähen. Im vergangenen Jahr haben die Retter nach Angaben des Landesjagdverbands allein in der Region Rheinhessen/Nahe 1.000 junge Rehe vor einem schrecklichen Tod durch Mähdrescher bewahrt. Landesweit waren es sogar 7.000 Rehkitze.

Mutterrolle für ein kleines Schäfchen

Nach dem Abitur war das Freiwillige Ökologische Jahr für die tierliebe Lisa die perfekte Gelegenheit für eine Auszeit. Die 19-Jährige macht ihr FÖJ bei einem Schäfer in Bodenheim und ist begeistert von ihrer Aufgabe. Zicklein Mokka und das Schäfchen Anakin hat sie sogar mit der Flasche aufgepäppelt.

Auslauf für die Vierbeiner - ohne Leine

Darauf haben Hundebesitzer in Zweibrücken lange gewartet - und ihre Vierbeiner vermutlich auch. Auf der neuen Hundewiese in Bubenhausen gibt es auf 6.000 Quadratmetern Platz zum Spielen und Rennen ohne Leinenpflicht. Zwei Jahre lang hatte die Stadt nach einem passenden Standort gesucht.