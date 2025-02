Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Preise für eine Kita in Mainz und für ein Hotel im Ahrtal und eine Karnevalsprinzessin mit 90 Jahren - Zeit für die Good News!

Mittwoch, 19. Februar

Kita in Mainz bekommt Lesepreis 📖

In der Kita der Auferstehungsgemeinde in Mainz werden aus Kindern ganz schnell kleine Bücherwürmer: Mit einem speziellen Konzept wird bei ihnen die Lust aufs (Vor-)Lesen geweckt. Mit ihrer Idee belegte die Kita jetzt den dritten Platz beim Deutschen Lesepreis. Herzlichen Glückwunsch!

Dienstag, 18. Februar

Sonderpreis für Ahrtal-Hotel - wichtige Rolle für Tourismus nach der Flut

Zwölf Monate nach der Flutkatastrophe von 2021 öffnete das Hotel Rodderhof in Ahrweiler wieder seine Türen, als eines der ersten im Ahrtal. Damit, so die Jury des Deutschen Hotelkongresses, spiele der Rodderhof eine große Rolle für den Tourismus in der Region. Zur Belohnung gab es vom Kongress jetzt einen "Special Award".

Mit 90 Jahren Karneval-Ehrenprinzessin

Ihr Einstieg in den Kaiserslauterer Fasching war eher zufällig. Doch seitdem ist Jessy Fuchs aus Kaiserslautern-Siegelbach nicht mehr gegangen: 1975 wurde Jessy Fuchs zur Prinzessin des Karnevalvereins Kaiserslautern gekürt. Bis ins hohe Alter stand sie auf der Bühne des Karnevalvereins. Und wurde später zur Ehrenprinzessin ernannt - bis heute als einzige.