Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Lebenshilfe für Obdachlose, mehr Maifische in der Mosel und Erfolg für den rheinland-pfälzischen Basketball - Zeit für die Good News!

Mittwoch, 21. Mai

Praktische Lebenshilfe für Obdachlose in Bretzenheim

Wer erst einmal obdachlos ist, findet so schnell nicht mehr zurück in den Arbeitsmarkt. Untersützung gibt da die Wohnungslosenhilfe auf der Eremitage in Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach). Sie hilft obdachlosen Menschen dabei, wieder zu arbeiten. Und das auf niederschwelligem Niveau. Denn das großzügige Gelände der Wohnungslosenhilfe bietet alleine schon vielfältige Arbeitsmöglichkeiten.

Maifischrekord in der Mosel

Der Maifisch galt in der Mosel eigentlich als ausgestorben. Doch die Art hat sich erholt. Am Mosel-Fischpass in Koblenz konnten in diesem Jahr bereits 24 Maifische beim Aufstieg beobachtet werden, wie das Bundeamt für Gewässerkunde (BfG) mitteilte. Das sei ein neuer Rekord an dieser Anlage und zeige eindrucksvoll, wie erfolgreich Maßnahmen zum Schutz des Maifischs sein könnten. Zu diesen zähle etwa eine verbesserte Wasserqualität und der Schutz von Laichhabitaten. Außerdem seien Wasserbarrieren durchgängig gemacht worden.

Maifische sind nahe Verwandte von Heringen und Sprotten. Sie werden mit Körperlängen von 50 bis 70 cm und einem Gewicht von drei bis vier Kilogramm aber erheblich größer. Der Name leitet sich von dem Monat ab, in welchem der Fisch seine Hauptwanderaktivität hat.

Trierer Basketballer steigen in die erste Liga auf

Gute Nachrichten für den rheinland-pfälzischen Basketball: Die Gladiators Trier werden in der kommenden Saison wieder erstklassig spielen. Das Team von Trainer Jacques Schneider bezwang am Dienstagabend Phoenix Hagen mit 87:69 (43:40). Damit setzten sich die Gladiators in der Playoff-Serie mit 3:0 durch. Mehr als 5.000 Fans erlebten ein packendes Spiel in der Trier Arena, wie SWR-Reporter David Luding berichtet:

Dienstag, 20. Mai

10-Cent-Freibad-Eintritt und ein kostenloser Schwimmkurs obendrauf

Längst nicht alle Kinder können schwimmen und das kann gefährlich werden. Immer wieder ertrinken Kinder, weil sie es nicht gelernt haben. Das wollte Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, nicht auf sich sitzen lassen. Zusammen mit dem Rat hat er deshalb in diesem Sommer eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Kinder bis 14 Jahre zahlen nur 10 Cent Eintritt für das Freibad, und die Schwimmkurse sind für sie kostenlos. Eine Aktion, die Leben retten kann!

Suche nach Jetski-Fahrerin mit Happy End

Auf dem Rhein bei Mainz hat es am Montag eine große Suchaktion gegeben - mit gutem Ausgang. Ein Mann hatte seine Frau als vermisst gemeldet. Die beiden waren in Eltville (Hessen) auf Jetskis losgehfahren und wollten nach Ginsheim. Der Ehemann fuhr vorne weg, seine Frau hinter ihm her. Er schaute sich immer wieder nach seiner Frau um. In Höhe der Rheininsel Rettbergsaue bei Mainz sah er dann plötzlich seine Frau nicht mehr. Schließlich bat der Mann die Wasserschutzpolizei um Hilfe. Mit zwei Hubschraubern und mehreren Booten wurde die Frau gesucht - allerdings ohne Erfolg. Eine Polizeistreife fuhr nach Ginsheim ans Ufer. Dort wartete die Frau bereits auf ihren Mann. Sie habe ihn in Höhe der Rettbergsaue überholt. Doch das habe er offenbar nicht mitbekommen.