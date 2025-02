Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Supermarkt im Jugendknast Schifferstadt, junge Leute kümmern sich um ein Naturschutzgebiet - Zeit für die Good News:

Dienstag, 11. Februar

In der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt hat der erste Supermarkt dieser Art in Rheinland-Pfalz geöffnet. Den Laden kann man sich wie einen Einkaufs- und Ausbildungsmarkt vorstellen. Die Gefangenen, die zwischen 14 und 24 Jahre alt sind, dürfen einmal in der Woche dort einkaufen - für maximal 35 Euro. Die haben sie sich entweder bei Jobs im Gefängnis verdient oder sie haben ihr Taschengeld dafür gespart. Viele haben noch nie in der Form für sich selbst gesorgt - genau das sollen sie jetzt üben.

Montag, 10. Februar

🌱 Junge Menschen kümmern sich um Mainzer Naturschutzgebiet

Einige Schüler und Schülerinnen aus Mainz waren am Montag im Sondereinsatz - mit Rechen statt mit Mathebuch. Seit 25 Jahren kümmern sie sich regelmäßig um die Pflege des Naturschutzgebiets Mainzer Sand, eines der bedeutendsten in Mitteleuropa. Das Ziel: die schützenswerten Pflanzen vor invasiven und schädlichen Arten bewahren.