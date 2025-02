per Mail teilen

Ausgebüxte Kühe in der Westpfalz im Glück, Preise für eine Kita in Mainz und für ein Hotel im Ahrtal - Zeit für die Good News!

Montag, 24. Februar

Ausgebüxte Kühe im Glück

Glücklicher Ausgang eines Ausflugs von Kühen: Sie waren am Sonntagmorgen in Homburg-Einöd ausgebüxt und bis nach Zweibrücken gelaufen. Dort fanden sie ein gemütliches Plätzchen am Kinokreisel. Mehrere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Die sorgte dafür, dass der Besitzer seine Tiere wieder einsammeln und auf einem Anhänger nach Hause bringen konnte.