Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Ausstellung zum FCK-Jubiläum, wieder mehr Biber im Land, Netzwerk gegen Waldbrände wächst - Zeit für die Good News!

Mittwoch, 9. April 2025

Viele Objekte aus 125 Jahren FCK-Geschichte als Wanderausstellung

Die Originalschuhe von Fritz Walter, daneben die Torjägerkanone von Stefan Kuntz und die Trophäne von Hans-Peter Briegel - pünktlich zum Jubiläum des 1. FC Kaiserslautern kommt die Schau von Koblenz nach Lautern. Die Wanderausstellung "Fußballfieber - Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz" versteht sich als interaktive Familienausstellung. Interessierte können zum Beispiel über Guck-Löcher in die Fußball-Kabine schauen, bei einem Quiz einmal in die Rolle eines Schiedsrichters hineinschlüpfen oder auch das Fritz-Walter-Stadion nachbauen.

Montag, 7. April 2025

Geschätzt wieder mehr als 1.000 Biber

Sie bauen Dämme und nagen an Holz: Biber sind auch längst in Rheinland-Pfalz wieder zu Hause. "Wir können es nur noch schätzen, weil ein Zählen ist nicht mehr möglich", sagt Stefanie Venske. Die Expertin vom Biberzentrum Rheinland-Pfalz sagt, der einst fast ausgestorbene Biber habe sich in Rheinland-Pfalz wieder stabil fest angesiedelt. Hierzulande leben inzwischen geschätzt 1.000 Tiere. Keins davon wurde den Angaben nach ausgesetzt, sie seien nach und nach wieder eingewandert und hätten sich vermehrt. Besonders beliebte Gebiete der Tiere seien jetzt etwa der Simmerbach, rund um Rheinsfeld und Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) und an der Nahe sowie der Isenach. Auch im Westerwald kommen demnach immer mehr Tiere dazu.

"Red Farmer" aus der Südpfalz: Netzwerk gegen Waldbrände wächst

In der Südpfalz wächst ein Netzwerk, das beim Kampf gegen Waldbrände helfen soll. Seit 2023 registrieren sich dort beispielsweise Landwirte, die Traktoren mit Wasserfässern bereitstellen können, damit die Feuerwehr auch in entlegenen Landstrichen Brände bekämpfen kann. Auf der Plattform "Red Farmer" haben sich inzwischen mehr als 500 Bauern und Winzer registriert. Die Feuerwehr sieht, wer wo mit welchen Geräten helfen kann.