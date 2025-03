Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Eine Kunstausstellung mitten in der Stadt, eine Geißbock-Tradition als UNESCO-Kulturerbe und ein Blick durch die Augen einer Kuh - Zeit für die Good News!

Donnerstag, 27. März

In Koblenz sollen 300 neue Wohnungen entstehen

Der Bund will mehr als 300 neue Wohnungen in Koblenz bauen. Auch bestehende Immobilien auf der Pfaffendorfer Höhe sollen demnächst saniert und aufgestockt werden. Auch die Außenanlagen werden neu gestaltet.

"Alltagsmenschen" mischen sich unter Neuwieder Bevölkerung

Kunst mitten in der Stadt: In Neuwied können Schaulustige ab sofort 45 Beton-Skulpturen des Künstlerinnen-Duos Laura und Christel Lechner bestaunen. Die sogenannten Alltagsmenschen stellen ganz alltägliche Szenen dar - etwa das Duschen, Kochen oder Spazierengehen. Zu finden sind sie an 15 verschiedenen Standorten - darunter dem Marktplatz und dem Deichvorgelände. Ziel der Ausstellung sei es, die Innenstadt zu beleben, so die Stadt Neuwied.

Mittwoch, 26. März

Geißbock-Versteigerung wird UNESCO-Kulturerbe

Dass eine Tradition ausgerechnet um einen Geißbock es mal schafft, die Aufmerksamkeit der UNESCO auf sich zu ziehen - eher schwer vorzustellen. Ist aber so geschehen: Die Geißbocktradition der Städte Lambrecht und Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) gehört ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Seit 1534 wird jedes Jahr am Pfingstdienstag ein Geißbock von Lambrecht ins rund 15 Kilometer entfernte Deidesheim überführt ... aber, lest selbst, worum es dabei geht:

Dienstag, 25. März

Tierwohl für Eifeler Kühe - oder wie eine Kuh die Welt sieht

Was kann für Tiere getan werden, damit es ihnen besser geht? Indem man ihre Bedürfnisse kennt, weiß, warum sie in bestimmten Momenten so oder so reagieren. Auf einem Bauernhof in der Eifel wird dafür eine spezielle Technik genutzt: Mittels Virtual-Reality-Brille schlüpft eine Landwirtin in die Rolle der Kuh und sieht die Welt aus Kuhperspektive.