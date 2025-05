Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Brezelfestumzug in Speyer läuft nun doch, eine Auszeichnung für ein Reparatur-Café und eine Abkühlung an Mainzer Brunnen - Zeit für die Good News!

Freitag, 9. Mai

Brezelfestumzug in Speyer findet doch statt - wenn auch anders 🥨

Viele waren traurig, dass der Brezelfestumzug in Speyer im Juli ausfallen sollte. Grund waren die hohen Sicherheitsauflagen wegen eines schweren Unfalls im vergangen Jahr. Nun gibt es aber eine gute Nachricht. Der Umzug findet nun doch statt, wenn auch in anderer Form. Dieses Jahr wird es nach Angaben der Stadt eine etwas andere Strecke für den Umzug geben, auf der ausschließlich bunt gestaltete Fuß- und Musikgruppen unterwegs sein werden. Motorisierte Fahrzeuge dürfen seit dem Unfall im vergangenen Jahr nicht mehr teilnehmen.

Auszeichnung für Reparatur-Café in Neustadt

Umweltfreundlich reparieren statt wegwerfen und gleich neu kaufen - das wird im Reparatur-Café in Neustadt an der Weinstraße gemacht. Jetzt hat es dafür eine Auszeichnung gegeben. Verbraucherschutzministerin Katharina Binz (Grüne) ernannte das Reparatur-Café zum Ort der Nachhaltigkeit. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mittwoch, 7. Mai

Abkühlung an Mainzer Brunnen 💦

Mit den steigenden Temperaturen des Frühlings erfreuen sich viele Menschen auch in Rheinland-Pfalz an sprudelnden Brunnen in den oft warmen Innenstädten - wenn sie denn sprudeln, denn das "nasse Vergnügen" kostet die Kommunen viel Geld. In Mainz beispielsweise belaufen sich die Betriebskosten für die rund 60 Brunnen auf rund 450.000 Euro pro Jahr. Der erste, der in diesem Jahr wieder zu sprudeln begonnen hat, ist der Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz:

Montag, 5. Mai

So geht es dem Rehkitz von der Autobahn

Vor einer Woche hat die Polizei bei Grünstadt ein kleines Rehkitz von der Autobahn gerettet. Die Mutter starb bei einem Unfall. SWR Aktuell hat nachgefragt, wie es dem Kleinen inzwischen geht.