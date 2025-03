Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Baby-Wildschweine werden gerettet, gespendete Instrumente kommen von Trier in die Ukraine, in Kaiserslautern kocht ein Roboter für Studierende - Zeit für die Good News!

Freitag, 21. März

Ordnungsamt rettet abgestürzte Frischlinge

Kurioser Einsatz für das Ordnungsamt in Idar-Oberstein: Frischlinge sind von einem Berg hinabgestürzt und neben einer Straße gelandet. Mitarbeiter brachten sie in Sicherheit.

Dienstag, 18. März

Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier sammeln Instrumente für Isjum

Die Musikschule im ukrainischen Isjum wurde zerstört - sie ist ein Opfer des russischen Angriffskriegs. Nun werden dort vor allem Musikinstrumente gebraucht, um den Musikschülerinnen und -schülern die Möglichkeit zu geben, weiterhin zu musizieren. Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Trier hat über mehrere Wochen Musikinstrumente gesammelt, die in Isjum sehnsüchtig erwartet worden. Darunter auch: ein Klavier.

Montag, 17. März

Roboter kocht für Studierende in Kaiserslautern

An der RPTU Kaiserslautern gibt es jetzt frisches Essen bis in den Abend, auch wenn die Mensa geschlossen hat: dank des ersten Kochroboters in Rheinland-Pfalz! Der Roboter bereitet bis zu 150 Mahlzeiten pro Stunde zu und bietet eine leckere Auswahl - von Pasta bis Kaiserschmarrn - alles auf Knopfdruck!