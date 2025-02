Tag für Tag - Unsere Good News aus Rheinland-Pfalz

Ehrung für Ahrtal-Hotel, Karnevalsprinzessin mit 90 Jahren und Essen aus dem Garten statt aus dem Supermarkt - Zeit für die Good News:

Dienstag, 18. Februar

Sonderpreis für Ahrtal-Hotel - "Große Rolle für den Tourismus" nach der Flut

Zwölf Monate nach der Flutkatastrophe von 2021 öffnete das Hotel Rodderhof in Ahrweiler wieder seine Türen, als eines der ersten im Ahrtal. Damit, so die Jury des Deutschen Hotelkongresses, spiele der Rodderhof eine große Rolle für den Tourismus in der Region. Zur Belohnung gab es vom Kongress jetzt einen "Special Award".

Mit 90 Jahren Karneval-Ehrenprinzessin

Ihr Einstieg in den Kaiserslauterer Fasching war eher zufällig. Doch seitdem ist Jessy Fuchs aus Kaiserslautern-Siegelbach nicht mehr gegangen: 1975 wurde Jessy Fuchs zur Prinzessin des Karnevalvereins Kaiserslautern gekürt. Bis ins hohe Alter stand sie auf der Bühne des Karnevalvereins. Und wurde später zur Ehrenprinzessin ernannt - bis heute als einzige.

Montag, 17. Februar

Eifeler Verein wirbt für den Eigenanbau von Obst und Gemüse

Im Verein "Bunte Gärten Eifel" engagieren sich rund 30 Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Eine von ihnen ist Elisabeth Dichter-Hallwachs. Ob Kräuter, Gemüse oder Obst: Sie holt alles, was sie zum Essen braucht, aus dem eigenen Garten. Was nicht sofort verwendet werden kann, kommt in Einmachgläser. Im Supermarkt kauft sie nur Lebensmittel ein, die sie nicht selbst im Garten züchten kann.

Samstag, 15. Februar

Inklusive Bowlingmeisterschaft lockt Menschen aus ganz RLP an

Bowling eignet sich bestens für den Behindertensport - das dachte sich Peter Stahl als Vorsitzender des Behindertensportvereins Ludwigshafen bereits vor 14 Jahren. Seine Idee kam gut an. Am Samstag gab es in Ludwigshafen sogar eine inklusive Landesmeisterschaft. Dort ging es nicht nur um Medaillen, sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl.

Freitag, 14. Februar

Demokratie-Kaffeekränzchen am Rhein

Was können wir gegen die Spaltung in der Gesellschaft tun, haben sich die Mainzerinnen Amelie und Constanze gefragt. Ihr Ansatz: Wieder mehr mit allen Menschen ins Gespräch kommen und zuhören. Auch, oder sogar vor allem, bei Leuten, die eine andere Meinung haben als sie selbst. Die beiden Frauen sitzen sonntags am Rheinufer in Mainz und stellen fest: Wenn sie bis zum Ende zuhören, haben sie mit vielen Menschen mehr gemeinsam als gedacht.

Dienstag, 11. Februar

Supermarkt für junge Häftlinge

In der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt hat der erste Supermarkt dieser Art in Rheinland-Pfalz geöffnet. Den Laden kann man sich wie einen Einkaufs- und Ausbildungsmarkt vorstellen. Die Gefangenen, die zwischen 14 und 24 Jahre alt sind, dürfen einmal in der Woche dort einkaufen - für maximal 35 Euro. Die haben sie sich entweder bei Jobs im Gefängnis verdient oder sie haben ihr Taschengeld dafür gespart. Viele haben noch nie in der Form für sich selbst gesorgt - genau das sollen sie jetzt üben.

Montag, 10. Februar

🌱 Junge Menschen kümmern sich um Mainzer Naturschutzgebiet

Einige Schüler und Schülerinnen aus Mainz waren am Montag im Sondereinsatz - mit Rechen statt mit Mathebuch. Seit 25 Jahren kümmern sie sich regelmäßig um die Pflege des Naturschutzgebiets Mainzer Sand, eines der bedeutendsten in Mitteleuropa. Das Ziel: die schützenswerten Pflanzen vor invasiven und schädlichen Arten bewahren.