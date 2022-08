Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Eine turbulente Woche geht zu Ende. Zeit für ein paar gute Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, denn die gab es auch in dieser Woche!

Worms: Sprechender Mülleimer sagt Danke

Eine Mülltonne, die sich bedankt? Das gibt’s in Worms! Mr. Fill heißt die Tonne und wird zurzeit in der Stadt getestet. Mr. Fill kann aber mehr als Müll sammeln. Der Müll wird direkt zusammengepresst und wenn die Tonne voll ist, gibt sie ein Zeichen an die Stadtreinigung. Über Solarzellen wird sie mit Strom versorgt.

Gitarre für den Frieden: Westerburger bastelt Instrument aus Munition

Eine Gitarre aus Munitionsteilen hat Uli Altrichter aus dem Westerwald gebaut. Ein Benzinkanister bildet den Körper der Gitarre. Patronenhülsen sind im Hals eingearbeitet. Zum Gedenken an die Opfer sind die Daten von Amokläufen und Schulattentaten verewigt.

Mainz hat jetzt einen Stadtwald-Ranger – 21-Jähriger passt auf Wald auf

Der Mainzer Lennebergwald hat jetzt einen Ranger. Der 21-jährige Fabian Emde sorgt für Sicherheit im Stadtwald, z.B. vor Waldbränden. Er kümmert sich aber auch um Messstationen und macht Führungen.

Flutkatastrophe: Einsatzkräfte bekommen Ehrenmedaille des Landes

Als Zeichen der Dankbarkeit bekommen rund 50.000 Fluthelfer die Fluthilfe-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Am 12. September überreicht die Landesregierung einigen von ihnen stellvertretend Medaillen. Alle anderen bekommen aber auch eine.