Geburt im Stau verhindert, Helden geehrt, neue Heimat für Tigerbabys

Nach einer Woche voll mit vielen tragischen Meldungen ist es jetzt wieder Zeit für gute Nachrichten. Lesen Sie unter anderem, wie die Polizei eine hochschwangere Frau und ihren Mann sicher durch den Stau ins Krankenhaus geleitet hat.

Die Polizei in Neuwied hatte am Dienstagnachmittag einem Ehepaar ausgeholfen, das auf dem Weg zur Entbindung im Stau auf der Rheinbrücke feststeckte. Die Polizei gab ihnen Geleit. Der werdende Vater rief gegen 15.15 Uhr verzweifelt bei der Polizei an und erklärte, er und seine Frau stünden auf der Raiffeisenbrücke im Stau. Bei seiner Frau hätten bereits die Wehen eingesetzt und er befürchtete, dass sie es nicht mehr rechtzeitig bis in Krankenhaus nach Andernach schaffen würden.

RLP-Innenminister ehrt Menschen für ihre Zivilcourage

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat vier Menschen geehrt, die eingeschritten sind, um anderen in einer Notlage zu helfen. Unter ihnen ist auch Jaroslav Gubenko aus Germersheim: Der Familienvater griff ein, als ein Mann auf offener Straße mit einem Messer auf eine Frau einstach. Damit brachte der sich selbst in große Gefahr, der Täter versetzte ihm einen tiefen Stich in die Kniekehle. Dramatische Szenen hat auch Laura Eberle aus Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) erlebt. Sie kam abends zufällig an einer Unfallstelle zwischen Edenkoben und Maikammer vorbei - dort war ein junger Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Der 20-Jährige hatte so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass ein Herz-Kreislauf-Stillstand eintrat. Die Ersthelferin zögerte keine Sekunde und reanimierte das Unfallopfer.

Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau bringen Kinder zum Strahlen

Ein festlich geschmückter Weihnachtstruck hat mehr als 100 Kinder aus dem Ahrtal zum Strahlen gebracht. Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau und zahlreiche fleißige Elfen verteilten Geschenke. Die Kinder hatten ihre Wünsche per Postkarte an das "Aktionsbündnis für Kinder in Deutschland“ geschickt, das sich nach der Flutkatastrophe 2021 gegründet hatte.

Neue Heimat für zwei Tigerbabys im Hunsrück

Der Tier-Erlebnispark Bell im Hunsrück hat zwei Tigerbabys aufgenommen. Nach Angaben des Tierparks werden die Jungtiere mit der Hand aufgezogen.Wie der Tierpark mitteilte, sind Samir und seine Schwester Coby zwei sibirische Tiger und gerade mal zwölf Wochen alt. Sie kommen aus einem privaten Tierpark in der Nähe von Krefeld in Nordrhein-Westfalen.