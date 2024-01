Glatteisunfall - Auto landet im Bach und brennt

per Mail teilen

In der Region Trier hat es am Dienstagmorgen viele Unfällen wegen des Glatteises auf den Straßen gegeben. Laut Polizei kam auf der L52 zwischen Hasborn und Oberscheidweiler ein Autofahrer auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte einen Abhang hinunter und landete in einem Bach. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien - das Auto fing allerdings Feuer und brannte aus.